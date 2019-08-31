2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
25 mm-es, közepes méretű henger
Turmalin kerámia
Digitális hőfokbeállítás
Az egyenletes kerámiahenger megvédi a hajat a formázás közbeni sérüléstől. A turmalin borításnak köszönhetően a haja tökéletesen sima és fényes lesz.
A 8 hőmérséklet-beállítással rendelkező digitális kijelző teljes körű vezérlést biztosít Önnek a hajtípusához illő hőmérséklet beállításához a haj károsodásának elkerülése érdekében.
A magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan göndör frizurát biztosít, amilyet szeretne.
4.9
5-ből
28
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Gabry
31/08/2019
România
Ellenőrzött vevő
Excelent
Produs de calitate. Cu puțin ajutor chiar și parul lung a fost buclat.
Előnyök
Ușor de folosit și setat temperatura.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator
MihneaHoratiu
18/05/2019
România
Conform cerintelor!
Produsul are caracteristici extraordinare, conform asteptarilor si cerintelor!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator
Simo987
07/05/2019
România
Recomand cu mare drag
Este foarte usor de utilizat! Imi place mult faptul ca are clestele pentru tinut suvita de par, pentru a evita sa ma frig. Buclele au o forma foarte faina, nu rezista mult datorita texturii parului meu foarte moale. L-am laudat si prietenelor, care au achizitionat ondulatorul pe baza recomandarilor, si sunt foarte multumite.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)