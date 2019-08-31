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Összes sorozat

  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
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  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
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  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
  • Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel

Gyártás megszűnt

StyleCareHajformázó

BHB864/00

4.9
| (28) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel
Az új hajformázóval könnyedén készíthet tökéletes, klasszikus göndör fürtöket. Turmalin kerámiabevonatos hajformázó henger gondoskodik haja védelméről, a könnyen fésülhető, tökéletesen ragyogó frizuráról. A magas, 200 °C-os hőmérsékletnek köszönhetően egyetlen feltekeréssel gyönyörű fürtöket készíthet.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Tökéletes fürtök mindössze egy tekeréssel

  • 25 mm-es, közepes méretű henger

  • Turmalin kerámia

  • Digitális hőfokbeállítás

Turmalin kerámia a tökéletes simaság és fényesség érdekében

Turmalin kerámia a tökéletes simaság és fényesség érdekében

Az egyenletes kerámiahenger megvédi a hajat a formázás közbeni sérüléstől. A turmalin borításnak köszönhetően a haja tökéletesen sima és fényes lesz.

8 digitális hőfokbeállítás a teljes körű irányításhoz

A 8 hőmérséklet-beállítással rendelkező digitális kijelző teljes körű vezérlést biztosít Önnek a hajtípusához illő hőmérséklet beállításához a haj károsodásának elkerülése érdekében.

Akár 200 °C a tökéletes eredmény érdekében

Akár 200 °C a tökéletes eredmény érdekében

A magas hőmérséklet lehetővé teszi haja formázását, és olyan göndör frizurát biztosít, amilyet szeretne.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

28

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

31/08/2019

România

România

Ellenőrzött vevő

Excelent

Produs de calitate. Cu puțin ajutor chiar și parul lung a fost buclat.

Előnyök

Ușor de folosit și setat temperatura.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator

18/05/2019

România

România

Conform cerintelor!

Produsul are caracteristici extraordinare, conform asteptarilor si cerintelor!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator

07/05/2019

România

România

Recomand cu mare drag

Este foarte usor de utilizat! Imi place mult faptul ca are clestele pentru tinut suvita de par, pentru a evita sa ma frig. Buclele au o forma foarte faina, nu rezista mult datorita texturii parului meu foarte moale. L-am laudat si prietenelor, care au achizitionat ondulatorul pe baza recomandarilor, si sunt foarte multumite.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB864/00 Ondulator

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 