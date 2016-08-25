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Összes sorozat

  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
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  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
  • Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja

Gyártás megszűnt

Satinelle Advancednedves és száraz epilátor

BRE630/00

4.6
| (45) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja
Az S alakú fogantyú segíti az irányítást a test egész területén. A kerámiatárcsákkal rendelkező széles fej a bőrhöz közeli, puha szőrszálakat is megragadja a gyors és hosszan tartó eredmény érdekében. Nedves és száraz borotválkozás 5 kiegészítővel a személyre szabott, szőrtelenítési szokásokért.
Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Könnyen irányítható az erőfeszítés nélküli, tartós eredmények érdekében

Még a finom szőrszálakat is erősen megragadja

  • Láb-, test- és arcszőrtelenítő

  • 5 tartozék

  • Vezeték nélküli, akkumulátoros

  • S alakú markolatkialakítás

S-alakú markolat a könnyű kezelhetőségért a test teljes felületén

Az ergonomikus markolat kézre áll és könnyen mozgatható a maximális irányíthatóság és a testrészek optimális elérése érdekében.

Egyedülálló kerámia anyagból készült epilálófej a jobb fogás érdekében

Egyedülálló kerámia anyagból készült epilálófej a jobb fogás érdekében

Ez az epilálófej egyedülálló a kemény kerámia anyagának köszönhetően, amely erősen megragadja a szőrszálakat, és még a puha szőrszálakat se engedi kicsúszni.

Rendkívül széles epilálófej

Rendkívül széles epilálófej

A rendkívül széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé téve a gyorsabb szőrtelenítést.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

45

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

2

25/08/2016

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó epilátor

A BRE630/00-assal maximálisan meg vagyok elégedve.Kézreálló, minden kis szőrszálat kiszed, nem fájdalmas az epilálás vele, számomra egy álom gép. Az akksija nagyon sokáig bírja, halk, a világítás tökéletesen mutatja az epilálandó területet. 10 éve csak Philips epilátorokat használok, az előző Philips HP6513-as volt. 7 évig tökéletesen működött.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 nedves és száraz epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 nedves és száraz epilátor

02/08/2016

Magyarország

Magyarország

Több az előny, mint hátrány.

Epillálás közben enyhe fájdalom elviselhető. Végeredmény kielégítő.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 nedves és száraz epilátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 nedves és száraz epilátor

25/06/2019

România

România

Foarte multumita!

Produs de calitate. Bateria durabila. Recomand cu toata increderea.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  