2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Láb-, test- és arcszőrtelenítő
5 tartozék
Vezeték nélküli, akkumulátoros
S alakú markolatkialakítás
Az ergonomikus markolat kézre áll és könnyen mozgatható a maximális irányíthatóság és a testrészek optimális elérése érdekében.
Ez az epilálófej egyedülálló a kemény kerámia anyagának köszönhetően, amely erősen megragadja a szőrszálakat, és még a puha szőrszálakat se engedi kicsúszni.
A rendkívül széles epilálófej nagyobb bőrfelületet ér el minden mozdulattal, lehetővé téve a gyorsabb szőrtelenítést.
Díjak
4.6
5-ből
45
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Zsebke
25/08/2016
Magyarország
Nagyon jó epilátor
A BRE630/00-assal maximálisan meg vagyok elégedve.Kézreálló, minden kis szőrszálat kiszed, nem fájdalmas az epilálás vele, számomra egy álom gép. Az akksija nagyon sokáig bírja, halk, a világítás tökéletesen mutatja az epilálandó területet. 10 éve csak Philips epilátorokat használok, az előző Philips HP6513-as volt. 7 évig tökéletesen működött.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 nedves és száraz epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 nedves és száraz epilátor
pvenn
02/08/2016
Magyarország
Több az előny, mint hátrány.
Epillálás közben enyhe fájdalom elviselhető. Végeredmény kielégítő.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 nedves és száraz epilátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 nedves és száraz epilátor
Lora75
25/06/2019
România
Foarte multumita!
Produs de calitate. Bateria durabila. Recomand cu toata increderea.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Satinelle Advanced BRE630/00 Epilator umed şi uscat
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok