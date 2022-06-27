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Összes sorozat

  • Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért
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  • Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért
  • Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért
  • Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért
  • Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért
  • Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért
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  • Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért
  • Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért
  • Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért
  • Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért

Gyártás megszűnt

SatinShave AdvancedNedves és száraz elektromos borotva

BRL140/00

4.2
| (92) Értékelések | 82% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért
Élvezze az alapos, ugyanakkor gyengéd borotválást a lábán és testén. A SatinShave Advanced női borotva fürdés vagy zuhanyozás közben is sima bőrt biztosít. Szőrmentes bőr irritáció nélkül, egyszerűen és kényelmesen.
Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

Gyengéd siklás a bőrbarát borotválkozásért

  • Egyszitás borotva

  • 8 óra töltés

  • 4 tartozék

Lebegő szita az egyenletes borotválásért

Lebegő szita az egyenletes borotválásért

A lebegő szita természetesen siklik a teste vonalain, folyamatosan érintkezik a bőrével az egyenletes borotválás érdekében.

A gyöngyház vágóélek megvédik a karcolódásoktól

A gyöngyház vágóélek megvédik a karcolódásoktól

A borotvaszita előtt és mögött lévő lekerekített gyöngyház vágóéleknek köszönhetően a borotva egyenletesen siklik a bőrén, és a bőrbarát borotválás jegyében megvédi Önt a karcolódásoktól.

Az első epilátor, mely S alakú markolattal rendelkezik

Az első epilátor, mely S alakú markolattal rendelkezik

Az ergonomikus S alakú markolat egyszerű és maximális irányítást biztosít, továbbá a természetes és pontos mozgásnak köszönhetően jobban elérheti a teste minden részét.

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.2

5-ből

92

Értékelések

82%

ajánlja ezt a terméket

27/06/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló teljesítmény

Használata rendkívül kényelmes, akar száraz, akar nedves bőrfelületet kiválóan teszi a dolgát. Használat gyors. Érzékeny bőröm van, a borotvától rendszeresen kipattogok, szőrbenövéseim lesznek. Ezzel a borotvával bőröm selymes és gyulladásnak nyoma sincs!

Előnyök

Kényelmes, gyors, könnyű használat, érzékeny bőrre is.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

03/04/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyszerű

Nem gondotam volna,de nagyon szuper kis kèszülèk. Kb. Mindenhol is lehet használni, tènyleg mindenhol. Nem vág, csíp ès nem pattogok ki használat után. Könnyen tisztítható. Tökèletesen megèrte az árát.

Előnyök

Könnyen kezelehető

Hátrányok

Kicsit hangis, mint egy hajnyíró, de ez nem lènyeges

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

27/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ár-érték arányban a legjobb

Nagyon praktikus. Akkumulátor: sokáig bírja. Elég két hetente feltölteni. A borotva nálam irritációt nem okoz, pedig elég érzékeny bőröm van. Az egész testen használom. Szuper, sima bőr a végeredmény. Imádom!

Előnyök

Kompakt. Kéznél van mindig.

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  