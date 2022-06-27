2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyszitás borotva
8 óra töltés
4 tartozék
A lebegő szita természetesen siklik a teste vonalain, folyamatosan érintkezik a bőrével az egyenletes borotválás érdekében.
A borotvaszita előtt és mögött lévő lekerekített gyöngyház vágóéleknek köszönhetően a borotva egyenletesen siklik a bőrén, és a bőrbarát borotválás jegyében megvédi Önt a karcolódásoktól.
Az ergonomikus S alakú markolat egyszerű és maximális irányítást biztosít, továbbá a természetes és pontos mozgásnak köszönhetően jobban elérheti a teste minden részét.
Díjak
4.2
5-ből
92
Értékelések
82%
ajánlja ezt a terméket
Lévó90
27/06/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló teljesítmény
Használata rendkívül kényelmes, akar száraz, akar nedves bőrfelületet kiválóan teszi a dolgát. Használat gyors. Érzékeny bőröm van, a borotvától rendszeresen kipattogok, szőrbenövéseim lesznek. Ezzel a borotvával bőröm selymes és gyulladásnak nyoma sincs!
Előnyök
Kényelmes, gyors, könnyű használat, érzékeny bőrre is.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Szabinka1
03/04/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyszerű
Nem gondotam volna,de nagyon szuper kis kèszülèk. Kb. Mindenhol is lehet használni, tènyleg mindenhol. Nem vág, csíp ès nem pattogok ki használat után. Könnyen tisztítható. Tökèletesen megèrte az árát.
Előnyök
Könnyen kezelehető
Hátrányok
Kicsit hangis, mint egy hajnyíró, de ez nem lènyeges
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Rókatündér
27/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ár-érték arányban a legjobb
Nagyon praktikus. Akkumulátor: sokáig bírja. Elég két hetente feltölteni. A borotva nálam irritációt nem okoz, pedig elég érzékeny bőröm van. Az egész testen használom. Szuper, sima bőr a végeredmény. Imádom!
Előnyök
Kompakt. Kéznél van mindig.
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok