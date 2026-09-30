2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BT150A/00
Medencében. Zuhany alatt. A saját igényeid szerint.
Bárhol. Bármikor. A vízálló Bluetooth-hangszóró kis mérete ellenére ütős basszust és meglepően erőteljes hangzást nyújt. Nyolc óra lejátszási időt biztosít, és audiobemenettel rendelkezik. Akár a medencében, akár a zuhany alatt, saját igényeid szerint használhatod.
Bluetooth
Kék
A medence mellett, a tóparton, a zuhanyzóban. Ez a vízálló, IPX7 besorolású hangsugárzó lebeg a vízen, és 1 méter mélységig, akár 30 percig a víz alá meríthető.
Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 8 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellel körülbelül 3 órát vesz igénybe.
A hangsugárzó oldalán lévő gombokkal irányíthatod a zenét. Nyomd meg a gombot a lejátszáshoz, és nyomd meg kétszer a hangerőgombot a számok átugrásához. A hangszórórácson lévő LED-lámpák folyamatosan kéken világítanak, vagy véletlenszerű színben villognak.
Értékelések