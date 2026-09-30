Medencében. Zuhany alatt. A saját igényeid szerint.

Bárhol. Bármikor. A vízálló Bluetooth-hangszóró kis mérete ellenére ütős basszust és meglepően erőteljes hangzást nyújt. Nyolc óra lejátszási időt biztosít, és audiobemenettel rendelkezik. Akár a medencében, akár a zuhany alatt, saját igényeid szerint használhatod.