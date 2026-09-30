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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

BT150W/00

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék

Medencében. Zuhany alatt. A saját igényeid szerint.

Bárhol. Bármikor. A vízálló Bluetooth-hangszóró kis mérete ellenére ütős basszust és meglepően erőteljes hangzást nyújt. Nyolc óra lejátszási időt biztosít, és audiobemenettel rendelkezik. Akár a medencében, akár a zuhany alatt, saját igényeid szerint használhatod.

Összes előny megtekintése

Medencében. Zuhany alatt. A saját igényeid szerint.

  • Bluetooth

  • Fehér

1 méterig és akár 30 percig vízálló. IPX7 besorolással rendelkezik

A medence mellett, a tóparton, a zuhanyzóban. Ez a vízálló, IPX7 besorolású hangsugárzó lebeg a vízen, és 1 méter mélységig, akár 30 percig a víz alá meríthető.

8 órányi lejátszási idő. USB töltés. Tartozék mikro-USB kábel.

Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 8 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellel körülbelül 3 órát vesz igénybe.

A hangsugárzón lévő gombokkal elindítható a lejátszás, módosítható a hangerő, és átugorhatók a számok

A hangsugárzó oldalán lévő gombokkal irányíthatod a zenét. Nyomd meg a gombot a lejátszáshoz, és nyomd meg kétszer a hangerőgombot a számok átugrásához. A hangszórórácson lévő LED-lámpák folyamatosan kéken világítanak, vagy véletlenszerű színben villognak.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.