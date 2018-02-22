2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Bluetooth®
Akkumulátoros
2 W
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.
4.7
5-ből
11
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Mates40
22/02/2018
Česká republika
Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček
Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Tomáš1990
14/05/2017
Česká republika
Výborný reproduktor za slušnou cenu
Reproduktor má příjemný a sytý zvuk a na rozdíl od mnoha jiných od jiných značek nešumí a nehučí, vydává pouze ten zvuk, který má. Na svůj malý rozměr má i pěkné basy.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50B bezdrátový přenosný reproduktor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50B bezdrátový přenosný reproduktor
Kat198
15/02/2017
Česká republika
Úžasný
Malý ale šikovný , opravdu funguje jak ma můžu doporučit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50A bezdrátový přenosný reproduktor