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Összes sorozat

  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
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  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
  • Óriási hang, amely a tenyérben is elfér

Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

BT50G/00

4.7
| (11) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Aqua
Aqua
Fekete
Fekete
Szürke
Szürke
Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
Egyszerűbbé válik az élete, ha a zene vezeték nélkül áramlik a kompakt és lekerekített kialakítású, könnyen hordozható hangszóróból. Az élénk színek segítségével könnyen megtalálja a stílusához illeszkedő darabot. A beépített akkumulátornak köszönhetően pedig bárhol és bármikor élvezheti a zenét.
Összes előny megtekintése

Óriási hang, amely a tenyérben is elfér

  • Bluetooth®

  • Akkumulátoros

  • 2 W

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

11

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

22/02/2018

Česká republika

Česká republika

Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček

Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

14/05/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný reproduktor za slušnou cenu

Reproduktor má příjemný a sytý zvuk a na rozdíl od mnoha jiných od jiných značek nešumí a nehučí, vydává pouze ten zvuk, který má. Na svůj malý rozměr má i pěkné basy.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50B bezdrátový přenosný reproduktor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50B bezdrátový přenosný reproduktor

15/02/2017

Česká republika

Česká republika

Úžasný

Malý ale šikovný , opravdu funguje jak ma můžu doporučit

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.