Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Csere-fejbőrmasszírozó Csere-fejbőrmasszírozó Csere-fejbőrmasszírozó

      Prestige Fejbőrmasszírozó

      CP1975/01

      Csere-fejbőrmasszírozó

      A puha tüskékkel ellátott fejbőrmasszírozó tartozék rezgéssel és kellemes meleggel stimulálja a fejbőrt, ami segít megszárítani a hajat, miközben masszírozza a fejbőrét.

      Összes előny megtekintése

      Prestige Fejbőrmasszírozó

      Hasonló termékek

      Összes Hajápolási kellékek megtekintése
      Most ingyenes házhoz szállítással rendelhetsz

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Kompatibilis készülékek

      Hol találom a típusszámot?
      Hol található a termékszám
      Hol találom a termékszámot?
      Talált termékek a következőhöz: Nem található termék a következőhöz:

      Csere-fejbőrmasszírozó

      Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

      • Hajszárító
      • Fehér-fekete

      Műszaki adatok

      • Cserélhető alkatrészek

        Hajápolási termékekhez
        • BHD286
        • BHD287
        • BHD827
        • BHD829
      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.