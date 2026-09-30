TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Zenit mozihangsugárzók

CSS5530G/12

Tapasztalja meg a Zen érzetét és látványát

Tapasztalja meg a tiszta egyszerűséget a Philips Zenit mozihangsugárzókkal, és élvezze a természetes, kiegyensúlyozott hangzást a modern, eredeti anyagokból készült készülékből. Az intelligens kábelkezelés és a vezeték nélküli hátsó hangsugárzók révén fantasztikus élményben lehet része, vezetékrengeteg nélkül.

Összes előny megtekintése

Vezetékek és gubancok nélkül

Tapasztalja meg a Zen érzetét és látványát

  • 5.1 csatornás, vez. nélk. hátsó és mély

  • Bluetooth® és NFC

  • HDMI 4K-2K

Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz

Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.

Intelligens kábelkezelés a rendezett kábelekért az egész szobában

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók és mélynyomó a gondtalan összeállításért

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.