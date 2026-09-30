2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CSS5530G/12
Tapasztalja meg a Zen érzetét és látványát
Tapasztalja meg a tiszta egyszerűséget a Philips Zenit mozihangsugárzókkal, és élvezze a természetes, kiegyensúlyozott hangzást a modern, eredeti anyagokból készült készülékből. Az intelligens kábelkezelés és a vezeték nélküli hátsó hangsugárzók révén fantasztikus élményben lehet része, vezetékrengeteg nélkül.
5.1 csatornás, vez. nélk. hátsó és mély
Bluetooth® és NFC
HDMI 4K-2K
Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.
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