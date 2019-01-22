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Összes sorozat

  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb

Gyártás megszűnt

Azur Performer PlusGőzölős vasaló

GC4516/40

3.7
| (3) Értékelések

1 díj

Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
A Philips Azur Performer Plus gőzölős vasaló a nagy teljesítményt az egyszerű használattal ötvözi. Beépített vízkőtartály a hatékony vízkőmentesítésért és hosszan tartó gőzteljesítményért, automatikus gőzvezérlés és SteamGlide Plus vasalótalp.
Összes előny megtekintése

Még hatékonyabb módszer a vízkő eltávolítására a vízkőtartálynak köszönhetően

Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb

  • 45 g/perces gőzölés, 190 g-os gőzlövet

  • SteamGlide Plus vasalótalp

  • Anti-calc vízkőmentesítő

  • 2400 W

A 2400 W teljesítmény biztosítja a vasaló gyors felmelegedését

A 2400 W teljesítmény biztosítja a vasaló gyors felmelegedését

A 2400 W teljesítménynek köszönhetően az Azur Performer Plus gőzölős vasaló gyorsan felmelegszik, és nagy teljesítményével tökéletes vasalási eredményt biztosít.

Akár 45 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Akár 45 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Az akár 45 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

SteamGlide Plus vasalótalp: A legjobb siklási teljesítményünk, a leggyorsabb vasalási eredmények

SteamGlide Plus vasalótalp: A legjobb siklási teljesítményünk, a leggyorsabb vasalási eredmények

Legjobban sikló SteamGlide Plus vasalótalpunk megkönnyíti a vasalást. A körültekintően kialakított nyílások biztosítják az egyenletes gőzeloszlást.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.7

5-ből

3

Értékelések

4
3
2

22/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

proizvod je vrijedan uloženog novca

U odnosu na glačala koja sam koristio do sada ovo je daleko nadmašilo sva prijašnja

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

12/12/2017

България

България

Хубава ютия

Наливайте в тази ютия само водопроводна вода от градска система, в която има разтворени микроелементи. Ако ще наливате почистена с обратна осмоса вода, всичко ще се излива с пара върху дрехите. В инструкция пишат за това, но трябва да напишат с големи черни букви. Важно е.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Nakon isteka garancije pegla vise ne radi!

Ovu peglu sam kupila te ju koristim kao pomocnu peglu za brzinsko peglanje. Malo je bila u upotrebi! Nakon 2 godine vise ne pusta paru, curi na sve strane i nije za upotrebu!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az átlagos, 2200 W-os Philips gőzölős vasalóhoz képest