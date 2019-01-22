2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
GC4516/40
45 g/perces gőzölés, 190 g-os gőzlövet
SteamGlide Plus vasalótalp
Anti-calc vízkőmentesítő
2400 W
A 2400 W teljesítménynek köszönhetően az Azur Performer Plus gőzölős vasaló gyorsan felmelegszik, és nagy teljesítményével tökéletes vasalási eredményt biztosít.
Az akár 45 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.
Legjobban sikló SteamGlide Plus vasalótalpunk megkönnyíti a vasalást. A körültekintően kialakított nyílások biztosítják az egyenletes gőzeloszlást.
Díjak
3.7
5-ből
3
Értékelések
zknaus
22/01/2019
Hrvatska
proizvod je vrijedan uloženog novca
U odnosu na glačala koja sam koristio do sada ovo je daleko nadmašilo sva prijašnja
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Евгени
12/12/2017
България
Хубава ютия
Наливайте в тази ютия само водопроводна вода от градска система, в която има разтворени микроелементи. Ако ще наливате почистена с обратна осмоса вода, всичко ще се излива с пара върху дрехите. В инструкция пишат за това, но трябва да напишат с големи черни букви. Важно е.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия
Razocarana u peglu
27/03/2022
Hrvatska
Nakon isteka garancije pegla vise ne radi!
Ovu peglu sam kupila te ju koristim kao pomocnu peglu za brzinsko peglanje. Malo je bila u upotrebi! Nakon 2 godine vise ne pusta paru, curi na sve strane i nije za upotrebu!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Az átlagos, 2200 W-os Philips gőzölős vasalóhoz képest