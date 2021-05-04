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Összes sorozat

  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
  • Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb

Gyártás megszűnt

Azur Performer PlusGőzölős vasaló

GC4526/20

4.5
| (11) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb
A Philips Azur Performer Plus gőzölős vasaló a nagy teljesítményt az egyszerű használattal ötvözi. Beépített vízkőtartály a hatékony vízkőmentesítésért és hosszan tartó gőzteljesítményért, automatikus gőzvezérlés és T-ionicGlide vasalótalp.
Összes előny megtekintése

Még hatékonyabb módszer a vízkő eltávolítására a vízkőtartálynak köszönhetően

Gyorsabb*, könnyebben használható és intelligensebb

  • 50 g/perces gőzölés, 210 g-os gőzlövet

  • T-ionicGlide vasalótalp

  • Automata kikapcsolás + Vízkőmentesítés

  • 2600 W

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít.

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához

Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

A beépített vízkőtartály összegyűjti a vízkövet a vasalás közben

A beépített vízkőtartály összegyűjti a vízkövet a vasalás közben

A speciális tervezésű beépített vízkőtartály összegyűjti a vízkőrészecskéket a vasalás ideje alatt. A Self Clean öntisztító folyamat során a vízkő eltávozik a vasalóból, így a vasalási teljesítmény minden nap ugyanolyan.nem változik napról napra.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.5

5-ből

11

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

3
2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička žehlí!

Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.

Előnyök

Rychlé nahřívání, napařování

Hátrányok

Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička

08/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tato žehlička je nejlepší ze všech.

Žehlím často, proto jsem dlouho hledala tu NEJ žehličku. Našla jsem ji. Kvituji žehlicí plochu T-ionicGlide, způsob odstranění vodního kamene a dobré držení v ruce.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlící plocha

Třetí žehlička od Phlilips,u téhle bych vypíchla perfektní žehlící plochu a pro mě příjemnější vyšší váhu.Žehličku mam kratce,cca 14 dní,možná jen váhám u hodnocení nejvyšší teploty.Mám pocit že ten starší typ měl na max.vyšší teplotu,možná je to jen můj pocit,který vzniká při kombinaci jiného typu žehlící plochy a vyššího výstupu páry.Ale i tak jsem spokojená,neměnila bych.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az átlagos, 2200 W-os Philips gőzölős vasalóhoz képest