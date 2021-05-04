2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
50 g/perces gőzölés, 210 g-os gőzlövet
T-ionicGlide vasalótalp
Automata kikapcsolás + Vízkőmentesítés
2600 W
A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít.
Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.
A speciális tervezésű beépített vízkőtartály összegyűjti a vízkőrészecskéket a vasalás ideje alatt. A Self Clean öntisztító folyamat során a vízkő eltávozik a vasalóból, így a vasalási teljesítmény minden nap ugyanolyan.nem változik napról napra.
Díjak
4.5
5-ből
11
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
Luvis
04/05/2021
Česká republika
Žehlička žehlí!
Super žehlička do domácnosti. Po zapojení se žehlička rychle nahřeje.
Előnyök
Rychlé nahřívání, napařování
Hátrányok
Nežehlí sama, po vyžehlení se prádlo samo neposkládá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/20 Napařovací žehlička
Jackie12
08/10/2019
Česká republika
Tato žehlička je nejlepší ze všech.
Žehlím často, proto jsem dlouho hledala tu NEJ žehličku. Našla jsem ji. Kvituji žehlicí plochu T-ionicGlide, způsob odstranění vodního kamene a dobré držení v ruce.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/87 Napařovací žehlička
Alena
03/03/2019
Česká republika
Výborná žehlící plocha
Třetí žehlička od Phlilips,u téhle bych vypíchla perfektní žehlící plochu a pro mě příjemnější vyšší váhu.Žehličku mam kratce,cca 14 dní,možná jen váhám u hodnocení nejvyšší teploty.Mám pocit že ten starší typ měl na max.vyšší teplotu,možná je to jen můj pocit,který vzniká při kombinaci jiného typu žehlící plochy a vyššího výstupu páry.Ale i tak jsem spokojená,neměnila bych.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Performer Plus GC4526/17 Napařovací žehlička
Az átlagos, 2200 W-os Philips gőzölős vasalóhoz képest