2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Könnyedén kisimítja a pamut és vászon anyagokat
Az Ionic DeepSteam a legmakacsabb gyűrődéseket is eltávolítja. Az 50%-kal kisebb gőzrészecskék mélyen behatolnak a nehezen kezelhető szövetekbe (pl. pamut és vászon), így könnyedén érhet el nagyszerű eredményt.
Ionic DeepSteam - Ionos mélygőzölés
Az ionizálás segítségével apróbb gőzrészecskék keletkeznek, ezek mélyebbre hatolnak az anyagba, így a legmakacsabb gyűrődések is könnyedén eltávolíthatók.
A Philips vasaló akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátással hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.
A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp gőzölős vasalókhoz. Kiváló karcálló anyagának köszönhetően remekül siklik és egyszerűen tisztítható.
Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Alia
01/02/2019
România
Excelent
Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur