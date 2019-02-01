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Összes sorozat

  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Gyártás megszűnt

Azur IonicGőzölős vasaló

GC4630/02

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Könnyedén kisimítja a pamut és vászon anyagokat

Az Ionic DeepSteam a legmakacsabb gyűrődéseket is eltávolítja. Az 50%-kal kisebb gőzrészecskék mélyen behatolnak a nehezen kezelhető szövetekbe (pl. pamut és vászon), így könnyedén érhet el nagyszerű eredményt.

Összes előny megtekintése

Hatékony vasalás az Ionic DeepSteam funkcióval

Könnyedén kisimítja a pamut és vászon anyagokat

  • Ionic DeepSteam - Ionos mélygőzölés

Az 50%-kal kisebb gőzrészecskék jobban behatolnak a makacs gyűrődésekbe

Az 50%-kal kisebb gőzrészecskék jobban behatolnak a makacs gyűrődésekbe

Az ionizálás segítségével apróbb gőzrészecskék keletkeznek, ezek mélyebbre hatolnak az anyagba, így a legmakacsabb gyűrődések is könnyedén eltávolíthatók.

Akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

A Philips vasaló akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátással hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

SteamGlide, a Philips prémium vasalótalpa

SteamGlide, a Philips prémium vasalótalpa

A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp gőzölős vasalókhoz. Kiváló karcálló anyagának köszönhetően remekül siklik és egyszerűen tisztítható.

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

01/02/2019

România

România

Excelent

Cu fierul de calcat Philips Azur Ionic GC4630 calcatul devine placut, termostatul te ajuta sa alegi temperatura in functie de tipul materialului si nu dai gres, ai optiunea de a calca cu aburi sau fara, iar calcatul rufelor este impecabil. Ceea ce imi place mie calitativ fata de alte tipuri este varful fierului care este putin rotunjit si nu se impiedica in pliurile respectivei hainute (manseta, butoniera), iar talpa fierului de calcat este de inox si se curata usor, cu un servetel umed. Il recomand cu drag.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur Ionic GC4630 Fier de călcat cu abur

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.