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Összes sorozat

  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
  • Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal

Gyártás megszűnt

Azur ProGőzölős vasaló

GC4880/20

1 díj

Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal
Az Azur Pro gőzölős vasaló erőteljes gőzt biztosít, mely pillanatok alatt behatol a vasalandó ruhába, ezáltal tökéletes eredményt nyújt. A könnyű irányíthatóság, az ultragyors siklás, az egyszerű vízkőmentesítés és a nagyobb víztartály elősegíti, hogy a vasalás folyamata sokkal könnyebb legyen.
Összes előny megtekintése

Vasalja ki gyorsan a gyűrődéseket az erőteljes gőzöléssel

Tökéletes, erőteljes hatékonyság, minden alkalommal

  • 2800 W

  • 50 g/perc gőzkibocsátás, 200g gőzlövet

  • T-ionicGlide vasalótalp

  • Automata kikapcsolás + vízkőtlenítő

2800 W a gyors felmelegedésért és a nagyszerű teljesítményért

2800 W a gyors felmelegedésért és a nagyszerű teljesítményért

2800 W-os nagy teljesítmény a gyors felmelegedésért és a nagyszerű teljesítményért.

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések leghatékonyabb eltávolításához

Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések leghatékonyabb eltávolításához

Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

Akár 200 grammos gőzlövet funkció

Akár 200 grammos gőzlövet funkció

A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a makacsabb gyűrődésekhez egyaránt használható.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.