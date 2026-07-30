2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
GC4880/20
2800 W
50 g/perc gőzkibocsátás, 200g gőzlövet
T-ionicGlide vasalótalp
Automata kikapcsolás + vízkőtlenítő
2800 W-os nagy teljesítmény a gyors felmelegedésért és a nagyszerű teljesítményért.
Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.
A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a makacsabb gyűrődésekhez egyaránt használható.
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