2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.
Ez a nagy teljesítményű, mégis meglepően kényelmes vasalórendszer képes folyamatos, nagynyomású gőz kibocsátására. A nagyméretű, levehető víztartályt bárhol és bármikor újratöltheti, ami különösen egyszerűvé és gyorssá teszi a vasalást.
1.6 L
Több gőz, gyorsabb vasalás! Az eszköz folyamatosan erőteljes gőzt generál, amely mélyen behatol a ruhaneműbe, gyorsabbá és hatékonyabbá téve a vasalást. A gőzerő az igények szerint szabályozható.
A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a makacsabb gyűrődésekhez egyaránt használható.
Több gőz, gyorsabb vasalás. A Philips gőzfejlesztős vasaló egyedülálló technológiája révén erőteljes gőzt hoz létre, amely könnyebbé, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a vasalást.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
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Díjak
3.8
5-ből
6
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
anistach
14/11/2012
Polska
do zwykłego żelazka już nie wrócisz
posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
ELAJ
15/05/2012
Polska
PRODUKT REWELACYJNY
POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
60arek
22/09/2013
Polska
Bardzo funkcyjne żelazko.
Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem