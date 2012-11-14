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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Gyártás megszűnt

8400 seriesNagynyomású gőzállomás

GC8420/02

3.8

| (6) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.

Ez a nagy teljesítményű, mégis meglepően kényelmes vasalórendszer képes folyamatos, nagynyomású gőz kibocsátására. A nagyméretű, levehető víztartályt bárhol és bármikor újratöltheti, ami különösen egyszerűvé és gyorssá teszi a vasalást.

Összes előny megtekintése

Nincs szükség kompromisszumokra.

Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.

  • 1.6 L

Akár 5 bar nyomás

Akár 5 bar nyomás

Több gőz, gyorsabb vasalás! Az eszköz folyamatosan erőteljes gőzt generál, amely mélyen behatol a ruhaneműbe, gyorsabbá és hatékonyabbá téve a vasalást. A gőzerő az igények szerint szabályozható.

Akár 160 grammos gőzlövet funkció

Akár 160 grammos gőzlövet funkció

A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a makacsabb gyűrődésekhez egyaránt használható.

Akár 110 g/perc folyamatos gőzölés

Akár 110 g/perc folyamatos gőzölés

Több gőz, gyorsabb vasalás. A Philips gőzfejlesztős vasaló egyedülálló technológiája révén erőteljes gőzt hoz létre, amely könnyebbé, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a vasalást.

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Értékelések

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3.8

5-ből

6

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

3
2

14/11/2012

Polska

Polska

do zwykłego żelazka już nie wrócisz

posiadam mała pracownię krawiecką, prasowanie zwykłym żelazkiem było wyczerpujące i długie. Od czasu kiedy mam to żelazko systemowe, bardzo mi ułatwiło tą czynność przy szyciu. Wystarczy że raz przyłożę żelazko i zakładka jest zaprasowana, bez zbędnego dociskania i przesuwania.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

15/05/2012

Polska

Polska

PRODUKT REWELACYJNY

POLECAM PRODUKT , BARDZO WYDAJNY, DOSKONALE PRASUJE

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo funkcyjne żelazko.

Dużo pary, bardzo dobrze się prasuje bez zagnieceń. Minusem jest czyszczenie zbiornika

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8400 series GC8420 Generator pary pod ciśnieniem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.