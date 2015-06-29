2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
GC8622/20
5 bar
250 g gőzlövet
2,5 literes rögzített víztartály
Mostantól farmeranyagtól kezdve selyemig bármit vasalhat, anélkül, hogy állítania kellene a hőmérsékleten. Garantáltan nem égeti ki a vasalható ruhaanyagokat. Forradalmi technológia a 1) Speciális, intelligens vezérlőprocesszor révén, amely pontosan szabályozza a vasalótalp hőmérsékletét. Nem szükséges átállítani a hőmérsékletet 2) A nagy teljesítményű Cyclonic gőzkamra több gőzt biztosít a gyorsabb vasaláshoz, egyszerűbbé és gyorsabbá téve a vasalást.
Az ECO üzemmódot csökkentett gőzmennyiséggel használva a vasalási eredmény romlása nélkül takaríthat meg energiát.
A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a makacsabb gyűrődésekhez egyaránt használható.
Díjak
2.0
5-ből
2
Értékelések
Vita
29/06/2015
Slovenija
Po 1 letu uporabe se je pokvaril
Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik
Perom
21/11/2015
Hrvatska
Super glacalo samo se jako brzo pokvari
Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron