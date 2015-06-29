TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Szupergyors vasalás
  • Szupergyors vasalás

Gyártás megszűnt

PerfectCare AquaGőzállomás vasalófej

GC8622/20

2
| (2) Értékelések

1 díj

Szupergyors vasalás
Minden vasalható anyag (selyem, vászon, gyapjú, kasmír) vasalására alkalmas, bármilyen sorrendben, átállítás nélkül. A Philips PerfectCare vasaló minden ruhanemű esetében rendkívül gyors eredményt nyújt anélkül, hogy megégetné azokat, vagy fényes foltok keletkeznének rajtuk. A vasalás ezentúl igazán egyszerű lesz!
Összes előny megtekintése

és nem szükséges külön beállítani a hőmérsékletet

Szupergyors vasalás

  • 5 bar

  • 250 g gőzlövet

  • 2,5 literes rögzített víztartály

A farmeranyagtól kezdve a selyemig bármit vasalhat a hőmérséklet átállítása nélkül

A farmeranyagtól kezdve a selyemig bármit vasalhat a hőmérséklet átállítása nélkül

Mostantól farmeranyagtól kezdve selyemig bármit vasalhat, anélkül, hogy állítania kellene a hőmérsékleten. Garantáltan nem égeti ki a vasalható ruhaanyagokat. Forradalmi technológia a 1) Speciális, intelligens vezérlőprocesszor révén, amely pontosan szabályozza a vasalótalp hőmérsékletét. Nem szükséges átállítani a hőmérsékletet 2) A nagy teljesítményű Cyclonic gőzkamra több gőzt biztosít a gyorsabb vasaláshoz, egyszerűbbé és gyorsabbá téve a vasalást.

Energiatakarékos ECO üzemmód

Energiatakarékos ECO üzemmód

Az ECO üzemmódot csökkentett gőzmennyiséggel használva a vasalási eredmény romlása nélkül takaríthat meg energiát.

Akár 250 grammos gőzlövet

A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a makacsabb gyűrődésekhez egyaránt használható.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

2.0

5-ből

2

Értékelések

5
4
2

29/06/2015

Slovenija

Slovenija

Po 1 letu uporabe se je pokvaril

Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

21/11/2015

Hrvatska

Hrvatska

Super glacalo samo se jako brzo pokvari

Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.