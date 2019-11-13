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Gyártás megszűnt
HP8602/00
Hullámos, ápolt haj
Élénk, rugalmas fürtök és tincsek a vidám, fiatalos hajstílusért. Most igazán könnyű elérni az új CurlCeramic kerámia bevonatos hajformázóval
16 mm-es hajformázó henger
190 °C hőmérséklet
Kerámiabevonat
A 16 mm-es hengerátmérővel rugalmas, élettel teli fürtöket és hullámokat alakíthat ki az igazán vidám, fiatalos megjelenésért
A kerámia védőbevonat egyenletes hőelosztást biztosít, és kevésbé károsítja a haját, így az mindig ragyogó és selymes lesz.
A 190 ºC-os maximális hőmérséklet tökéletes eredményt nyújt, miközben a lehető legkevésbé károsítja a hajat.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.3
5-ből
4
Értékelések
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Плойка
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Плойка
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Плойка
AGNIESZKA51
20/07/2013
Polska
Ten produkt trudno ustawić
Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Lokówka
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Lokówka
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