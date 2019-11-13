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Gyártás megszűnt

Hajformázó

HP8602/00

4.3

| (4) Értékelések

Hullámos, ápolt haj

Élénk, rugalmas fürtök és tincsek a vidám, fiatalos hajstílusért. Most igazán könnyű elérni az új CurlCeramic kerámia bevonatos hajformázóval

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Hajsütővas kerámia bevonattal

Hullámos, ápolt haj

  • 16 mm-es hajformázó henger

  • 190 °C hőmérséklet

  • Kerámiabevonat

16 mm-es henger az élettel teli, rugalmas fürtökért

16 mm-es henger az élettel teli, rugalmas fürtökért

A 16 mm-es hengerátmérővel rugalmas, élettel teli fürtöket és hullámokat alakíthat ki az igazán vidám, fiatalos megjelenésért

Kerámia védőbevonat

Kerámia védőbevonat

A kerámia védőbevonat egyenletes hőelosztást biztosít, és kevésbé károsítja a haját, így az mindig ragyogó és selymes lesz.

190 °C-os maximum hőmérséklet a tökéletes formázási eredményért

190 °C-os maximum hőmérséklet a tökéletes formázási eredményért

A 190 ºC-os maximális hőmérséklet tökéletes eredményt nyújt, miközben a lehető legkevésbé károsítja a hajat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

4

Értékelések

2
1

13/11/2019

Україна

Україна

швидкість нагріву

Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Плойка

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Плойка

03/04/2019

Україна

Україна

За своі гроші - просто супер!

Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Плойка

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Плойка

20/07/2013

Polska

Polska

Ten produkt trudno ustawić

Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Lokówka

Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8602/00 Lokówka

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 