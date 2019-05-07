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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
Természetes hullámok és hajvédelem, egyszerre
Könnyen elkészíthető, természetesnek ható hullámokra vágyik anélkül, hogy ez szárítaná és károsítaná haját? A CurlControl hajsütővas 25 mm-es, kerámia bevonatos hengerével és állítható hőmérsékletével minden hajtípushoz alkalmazkodik, és természetes hullámokat biztosít
25 mm-es henger
130-200 °C hőmérséklet
Kerámiabevonat
A 25 mm-es átmérőjű hengerrel könnyedén, erőfeszítés nélkül varázsolhat magának divatos, stílusos és természetesnek ható hullámos frizurát.
A kerámia védőbevonat egyenletes hőelosztást biztosít, és kevésbé károsítja a haját, így az mindig ragyogó és selymes lesz.
A szabályozó ellenállású tárcsa és a 8 hőmérséklet-beállítás (130-200 °C-ig) segítségével kiválaszthatja a hajának legmegfelelőbb hőmérsékletet
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
AlexandraIlie
07/05/2019
România
Perfect
Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8605/00 Ondulator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8605/00 Ondulator
Минито
07/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Маша за коса
Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!
Előnyök
Бързо ,загрява
Hátrányok
Няма недостатъци
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8605/00 Маша за къдрене
Használat dátuma 2021-09-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8605/00 Маша за къдрене
Használat dátuma 2021-09-07
BKancheva
11/07/2016
България
Boryana Kancheva
лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8605/00 Маша за къдрене
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HP8605/00 Маша за къдрене
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