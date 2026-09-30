Mindig alapos borotválkozás

A pengék minden évben megteszik a Mount Everest magasságának megfelelő távolságot... 49-szer! Ekkora igénybevétel mellett a legjobb anyagokból készült pengék is elveszítik élüket. Őrizze meg borotvájának csúcsteljesítményét – cserélje a borotvafejeket 12 havonta.