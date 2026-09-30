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2 év jótállás.
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Gyártás megszűnt
HQ167/40
Mindig alapos borotválkozás
A pengék minden évben megteszik a Mount Everest magasságának megfelelő távolságot... 49-szer! Ekkora igénybevétel mellett a legjobb anyagokból készült pengék is elveszítik élüket. Őrizze meg borotvájának csúcsteljesítményét – cserélje a borotvafejeket 12 havonta.
Lift & Cut
3 körkés
A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
Használja a borotvát a zuhany alatt, ezzel időt takaríthat meg, és a nedves borotválkozás frissítő élményében lesz része.
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