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Gyártás megszűnt

körkések

HQ167/50

Mindig alapos borotválkozás

A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.

Összes előny megtekintése

A legjobb eredmény érdekében 12 havonta cserélje a körkéseket

Mindig alapos borotválkozás

  • Lift & Cut

  • 3 körkés

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.

Nedves használat

Nedves használat

Használja a borotvát a zuhany alatt, ezzel időt takaríthat meg, és a nedves borotválkozás frissítő élményében lesz része.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.