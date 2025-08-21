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Gyártás megszűnt

körkések

HQ2/11

Újítás a jobb eredményért
A Philips borotva maximális teljesítményének fenntartása érdekében 2 évente cserélje ki a készülék körkéseit.
Összes előny megtekintése

Éles és pontos

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  • Lift & Cut

  • 3 körkés

Lift & Cut vágóélrendszerű borotvatechnológia

A vágóélrendszer megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.