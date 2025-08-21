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Tartozékok
Összes sorozat
körkések
Gyártás megszűnt
HQ2/11
Lift & Cut
3 körkés
A vágóélrendszer megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
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ShaversTisztítókefe
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