2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CloseCut
1 körkés
A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Tad11
13/02/2017
Magyarország
KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!
Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ4 körkések
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ4 körkések