2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal
Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.
Gyártás megszűnt
HQ5/31
Mindig alapos borotválkozás
A Philips borotva maximális teljesítményének fenntartása érdekében 2 évente cserélje ki a készülék körkéseit.
.
Kettős vágóélrendszer: az első penge felemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
Értékelések