2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HQ7100/16
A teljes szélességű pajeszvágóval a pajesz és a bajusz tökéletesen formázható.
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.
Értékelések
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.