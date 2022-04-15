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  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ7100/16

Kényelmes és alapos
A Philips HQ7100 elektromos borotva az egyedülálló precíziós vágórendszerrel van felszerelve. Hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

A legrövidebb szőrszálakat is leborotválja

Kényelmes és alapos

Rugósan oldódó pajeszvágó

Rugósan oldódó pajeszvágó

A teljes szélességű pajeszvágóval a pajesz és a bajusz tökéletesen formázható.

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 