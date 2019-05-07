2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A teljes szélességű pajeszvágóval az oldalszakáll és a bajusz tökéletesen formázható.
A vízálló Philips borotva folyóvízben egyszerűen leöblíthető.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Gheorghe2512
07/05/2019
România
Excelent - Campanie „Evalueaza produsele Philips”
Aparat performant, confortabil in utilizare, ergonomic si cu design modern, atragator.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7140/16 Aparat de ras electric
Simon198
21/06/2021
Україна
Чудова битва
Користуюся близько трьох місяців. Дуже задоволений, ідеально голить. Чудовий варіант для любителів електробритв.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ7140 Електробритва
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ7140 Електробритва
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.