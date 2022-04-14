Kényelmes és alapos

Az új Philips HQ7240 borotva egyszerűen alapos és kényelmes. Alapos, mert a továbbfejlesztett technológia rendkívül alapos borotválkozást biztosít, kényelmes, mert egyszerűen a csapvíz alatt leöblíthető. A nagyobb kényelemért lett tervezve.