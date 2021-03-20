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Összes sorozat

  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos
  • Kényelmes és alapos

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ7290/16

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Kényelmes és alapos
Az új Philips borotva egyszerűen alapos és kényelmes. Alapos, mert a továbbfejlesztett technológia rendkívül alapos borotválkozást biztosít, kényelmes, mert egyszerűen a csapvíz alatt leöblíthető.
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

A legrövidebb szőrszálakat is leborotválja

Kényelmes és alapos

Super Lift & Cut technológia

Super Lift & Cut technológia

Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.

Lemosható borotva

A vízálló Philips borotva folyóvízben egyszerűen leöblíthető.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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20/03/2021

Magyarország

Magyarország

Hoszzútávú befektetés

Mikor megvettem, nem volt olcsó. Ez volt az első Philips borotvám. 2004 körül vettem. Egyszer cseréltem benne akkut, mert 11 év után tönkrement. Most hogy a második is megadta magát, gondoltam, új borotvát veszek. Ennek tartozok annyival, hogy a gyártó oldalán megemlékezek megbízható kitartó működéséről. Még menthető lenne, de inkább pihenni küldöm, sokat dolgozott már. Azért regisztráltam, hogy ezt leírhassam!

Előnyök

Vízhatlan minőségi készülék. Megbízható működés, kímélő borotrválás, strapabíró kivitel. Töltés alatt is használható. Az új akkuval egy hónapig is bírta napi használat mellett.

Hátrányok

15 év alatt semmi hiba. 1 akku, sok penge csere. Most esedéke lelenne ismét akkut, pengéket cserélni, és egy leejtés miatt a penge rögzítő is cserés. Ezen felül a töltő vezeték szigetelése málik szét, és a bekapcsoló körüli gumi öregedett el. Mindez kb 16 év aután.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 