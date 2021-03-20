2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az elektromos borotva kettős vágóélrendszere megemeli a szőrszálat és a bőrfelszín alatt vágja el.
A vízálló Philips borotva folyóvízben egyszerűen leöblíthető.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
St.Rob
20/03/2021
Magyarország
Hoszzútávú befektetés
Mikor megvettem, nem volt olcsó. Ez volt az első Philips borotvám. 2004 körül vettem. Egyszer cseréltem benne akkut, mert 11 év után tönkrement. Most hogy a második is megadta magát, gondoltam, új borotvát veszek. Ennek tartozok annyival, hogy a gyártó oldalán megemlékezek megbízható kitartó működéséről. Még menthető lenne, de inkább pihenni küldöm, sokat dolgozott már. Azért regisztráltam, hogy ezt leírhassam!
Előnyök
Vízhatlan minőségi készülék. Megbízható működés, kímélő borotrválás, strapabíró kivitel. Töltés alatt is használható. Az új akkuval egy hónapig is bírta napi használat mellett.
Hátrányok
15 év alatt semmi hiba. 1 akku, sok penge csere. Most esedéke lelenne ismét akkut, pengéket cserélni, és egy leejtés miatt a penge rögzítő is cserés. Ezen felül a töltő vezeték szigetelése málik szét, és a bekapcsoló körüli gumi öregedett el. Mindez kb 16 év aután.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.