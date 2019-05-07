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Összes sorozat

  • A friss borotválkozás élménye
  • A friss borotválkozás élménye
  • A friss borotválkozás élménye
  • A friss borotválkozás élménye

Gyártás megszűnt

NIVEA Shaver series 3000Elektromos borotva

HQ7330/19

3.7
| (3) Értékelések
A friss borotválkozás élménye
Használja szárazon ezt a Philips borotvát a kényelmes borotválkozásért, vagy NIVEA FOR MEN borotvahabbal a frissítő borotválkozás élményéért
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Frissítően sima és kényelmes borotválkozás

A friss borotválkozás élménye

  • NIVEA FOR MEN habbal

Ultra Glide borotvahab

Ultra Glide borotvahab

A Ultra Glide borotvahab-technológia frissítően sima borotválkozást biztosít az elektromos borotvával

Nedves használat

Nedves használat

Használja a borotvát a zuhany alatt, ezzel időt takaríthat meg, és a nedves borotválkozás frissítő élményében lesz része.

A legrövidebb szőrszálakat is leborotválja

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.7

5-ből

3

Értékelések

4
3
2

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 