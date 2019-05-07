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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HQ7330/19
NIVEA FOR MEN habbal
A Ultra Glide borotvahab-technológia frissítően sima borotválkozást biztosít az elektromos borotvával
Használja a borotvát a zuhany alatt, ezzel időt takaríthat meg, és a nedves borotválkozás frissítő élményében lesz része.
3.7
5-ből
3
Értékelések
Silvian
07/05/2019
România
Practic si delicat
Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Kokrsoft
13/12/2019
Česká republika
Spolehlivý
Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Jisol
05/10/2015
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.
Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.