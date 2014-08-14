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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HQ7340
Precíziós vágórendszer
A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.
Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.
A Philips borotvafejek bőrbarát kialakításának köszönhetően a borotva tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, így kényelmes borotválást biztosít.
4.5
5-ből
4
Értékelések
gacki46
14/08/2014
Polska
super
nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Waldix
22/05/2012
Polska
Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy
Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
zetes
15/05/2012
Polska
Doskonały produkt
Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.