2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualPrecision
2 körkés
A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.
A Philips borotvafejek bőrbarát kialakítása tökéletesen illeszkedik a bőrhöz, így kényelmes borotválást biztosít.
4.4
5-ből
7
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 körkések
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 körkések
Gabry2u
19/04/2015
România
Excelent
Il am din 2009 si il folosesc si in prezent cu aceeasi eficienta, avand in vedere ca ma barbieresc zilnic...il recomand 100%
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 capete de bărbierit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 capete de bărbierit
Ládys
01/01/2016
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ8/50 Holící hlava Dual Precision