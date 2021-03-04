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Összes sorozat

  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

körkések

HQ9/11

5
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Mindig alapos borotválkozás
A pengék minden évben megteszik a Mount Everest magasságának megfelelő távolságot... 49-szer! Ekkora igénybevétel mellett a legjobb anyagokból készült pengék is elveszítik élüket. Őrizze meg borotvájának csúcsteljesítményét - Cserélje a körkéseket 2 évente.
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A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a körkéseket

Mindig alapos borotválkozás

  • TripleTrack

  • 1 körkés

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.

Reflex Action rendszer

Reflex Action rendszer

Automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához.

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Előnyök

Precyzja

Hátrányok

Nie ma. To jest ideał.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 głowice golące

17/12/2017

Slovenija

Slovenija

Odlično

Brivne glave so odlične, le kar težko jih je dobiti.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 brivne glave

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 brivne glave

08/03/2015

България

България

Отлични характеристики.

Перфектна. 3 години я ползвам без забележки. Za HQ8260

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerTouch HQ9/50 бръснещи глави

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.