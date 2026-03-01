HX4031/21
Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
Váltson könnyedén elektromos fogkefével való fogmosásra az alapvető fontosságú Philips Sonicare 3000 Series készülékkel, amellyel a kézi fogkefékhez képest akár 5-ször több lepedéket távolíthat el.Összes előny megtekintése
Elektromos fogkefe
Ez az elektromos fogkefe W fogkefefejjel rendelkezik. A sűrűn elhelyezkedő sörtéknek köszönhetően akár 5-ször több lepedéket távolít el*, miközben az egész szájnak üdítő tisztaságot biztosít.
A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.
Gyakran előfordul, hogy túl erősen mosunk fogat, ezért ez a Philips Sonicare fogkefe érintéses visszajelzést alkalmazó nyomásérzékelővel rendelkezik, amely észleli a túlzott nyomást. Ha túl erősen mosunk fogat, a fogkefe gyengéd rezgésekkel emlékeztet, hogy enyhítsük a nyomást, így az íny védve marad.
Élvezze a kellemes tisztítást a 3 intenzitási beállításnak köszönhetően. Válasszon a Magas, Közepes és Alacsony lehetőségek közül. Akár több frissességet szeretne, akár egy speciális szempontra fókuszálna, megteheti.
A Sonicare egyszerű bevezető programja azoknak készült, akik számára új az elektromos fogkefével történő fogmosás. A program lehetővé teszi a fogkefe tisztítóerejének fokozatos, kíméletes növelését az első 14 fogmosás során.
Hozza ki a legtöbbet a fogmosási időkből a Sonicare fogmosási időzítőivel. A BrushPacer 30 másodpercenként figyelmezteti, hogy egy új területet mosson. A SmartTimer pedig 2 perc elteltével jelzi, hogy vége a fogmosásnak.
Tapasztalja meg az egy teljes töltés által biztosított akár 14 napi rendszeres fogmosást, ami új kényelmi szintre emeli a fogmosási rutinját.
