2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 üzemmód
2 fogkefefej
A Philips Sonicare elektromos fogkefe egyedülálló dinamikus tisztító technológiája gyengéd és hatékony mélyen a fogak között és a fogíny mentén.
A gumibevonatú fogkefefejet a gyermekek fogainak védelmére tervezték
Lassan, 90 nap alatt növeli fokozatosan a fogmosás idejét, míg az eléri a fogorvosok által ajánlott 2 percet
4.8
5-ből
143
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Adeana
20/02/2020
Magyarország
Philips alkalmazott
Good product, easy to use
[Employee of philipsglobal] Very easy to use by small hands, easy to clean the teeth and also to convince the kids that brushing the teeth is healthy and important.
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Vicus1980
26/09/2019
Magyarország
100% ban elégedett vagyok!
Szuper fogkefe, gyerekek kedvence!!! Alaposan eltávolítja a lépéseket!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Mária
10/09/2017
Magyarország
Mindenkinek csak ajánlom ezt a terméket
A gyerekek nagyon szeretnek vele fogatmosni, mostmár nem kényszer,hanem játék az egész! Könnyű használni nekik is
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe
mint egy kézi fogkefe
naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban