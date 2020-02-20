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  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
  • Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare For KidsSzónikus elektromos fogkefe

HX6311/02

4.8
| (143) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra
Philips Sonicare HX6311/02 elektromos fogkefe a ragyogó mosolyért
Összes előny megtekintése

Elektromos fogkefe gyermekek számára

Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra

  • 2 üzemmód

  • 2 fogkefefej

A Sonicare termék dinamikus tisztításának köszönhetően a víz bejut a fogak közé

A Sonicare termék dinamikus tisztításának köszönhetően a víz bejut a fogak közé

A Philips Sonicare elektromos fogkefe egyedülálló dinamikus tisztító technológiája gyengéd és hatékony mélyen a fogak között és a fogíny mentén.

A gumibevonatú fogkefefejet a gyermekek fogainak védelmére tervezték

A gumibevonatú fogkefefejet a gyermekek fogainak védelmére tervezték

A gumibevonatú fogkefefejet a gyermekek fogainak védelmére tervezték

A KidTimer segít növelni a fogmosás idejét

A KidTimer segít növelni a fogmosás idejét

Lassan, 90 nap alatt növeli fokozatosan a fogmosás idejét, míg az eléri a fogorvosok által ajánlott 2 percet

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.8

5-ből

143

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

20/02/2020

Magyarország

Magyarország

Philips alkalmazott

Good product, easy to use

[Employee of philipsglobal] Very easy to use by small hands, easy to clean the teeth and also to convince the kids that brushing the teeth is healthy and important.

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

100% ban elégedett vagyok!

Szuper fogkefe, gyerekek kedvence!!! Alaposan eltávolítja a lépéseket!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

10/09/2017

Magyarország

Magyarország

Mindenkinek csak ajánlom ezt a terméket

A gyerekek nagyon szeretnek vele fogatmosni, mostmár nem kényszer,hanem játék az egész! Könnyű használni nekik is

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: For Kids HX6311/07 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. mint egy kézi fogkefe

  2. naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve, standard üzemmódban