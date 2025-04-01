HX7106/01
Még több gondoskodás a fehérebb fogakért
A Philips Sonicare 5300 új generációs Sonicare technológiával, 2 intenzitási szinttel és beépített nyomásérzékelővel rendelkezik, arra esetre, ha túl erősen mos fogat. Fehérítő fogkefefejjel.Összes előny megtekintése
Elektromos fogkefe
A fehérebb fogak elérhető közelségben vannak a W fehérítő fogkefefej központi elszíneződéseltávolító betétjének köszönhetően. A gyémánt alakú sörték növelik a felületi érintkezést, és hatékonyabban távolítják el az elszíneződéseket. A sűrű sörték 7-szer több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe, miközben frissítő tisztaságot biztosítanak az egész száj számára.
Ez az elektromos fogkefe az új generációs Sonicare technológiánkat alkalmazza, amely a legmegbízhatóbb és legkövetkezetesebb fogmosást biztosítja a minden alkalommal kiváló eredményekért. A motor automatikusan beállítja a teljesítményt, így az nem csökken, ha nehezebben tisztítható területhez ér a fogkefe. Élvezze a fog és íny gyengéd, mégis hatékony tisztítását a percenként 62 000 sörtemozdulatnak köszönhetően. A Sonicare Fluid Action azáltal támogatja a sörtéket a tisztításban, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.
Gyakran előfordul, hogy túl erősen mosunk fogat, ezért ez a Philips Sonicare fogkefe intelligens optikai érzékelővel rendelkezik, amely észleli a túlzott nyomást, és érintéses rezgésekkel jelzi azt. Enyhítsen a nyomáson, és fogínye védve marad!
Fokozza a tisztaságot a 2 fogmosási beállítással. Akár több frissességet szeretne, akár kíméletes tisztítást, két intenzitási beállítás közül választhat.
Hozza ki a legtöbbet a fogmosási időkből a Sonicare fogmosási időzítőivel. A BrushPacer 20 másodpercenként figyelmezteti, hogy egy új területet mosson. A SmartTimer pedig 2 perc elteltével jelzi, hogy vége a fogmosásnak.
Tudta, hogy a fogkefefejek három hónap elteltével kevésbé hatékonyak? A fogorvosok javasolják a kefefej rendszeres cseréjét, ezért a Philips Sonicare fogkefék kefefejcsere-emlékeztetővel rendelkeznek, amely nyomon követi, hogy milyen gyakran és milyen erősen mos fogat, valamint emlékezteti a kefefej cseréjére, ha itt az ideje egy újnak.
Tapasztalja meg az egyetlen töltés által biztosított akár 21 napi rendszeres fogmosást, ami új kényelmi szintre emeli a fogmosási rutinját.
