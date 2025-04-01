Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Még több gondoskodás a fehérebb fogakért Még több gondoskodás a fehérebb fogakért Még több gondoskodás a fehérebb fogakért

      Philips Sonicare Sonicare Elektromos fogkefe

      HX7106/01

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Még több gondoskodás a fehérebb fogakért

      A Philips Sonicare 5300 új generációs Sonicare technológiával, 2 intenzitási szinttel és beépített nyomásérzékelővel rendelkezik, arra esetre, ha túl erősen mos fogat. Fehérítő fogkefefejjel.

      Összes előny megtekintése

      Elérhető:

      Philips Sonicare Sonicare Elektromos fogkefe

      Hasonló termékek

      Összes 5000-es sorozat megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Összes megtekintése
      Ez a termék
      Sonicare
      - {discount-value}

      Sonicare

      Elektromos fogkefe

      összes

      recurring payment

      Még több gondoskodás a fehérebb fogakért

      7-szer több lepedék kíméletes eltávolítása*

      • 7-szer több lepedék eltávolítása*
      • Kiemelkedő elszíneződéseltávolítás és fehérebb fogak
      • Beépített nyomásérzékelő
      • Nyomásérzékelő
      • 1 fogmosási mód, 2 intenzitási szint
      Kiemelkedő lepedékeltávolítás és fehérebb fogak

      Kiemelkedő lepedékeltávolítás és fehérebb fogak

      A fehérebb fogak elérhető közelségben vannak a W fehérítő fogkefefej központi elszíneződéseltávolító betétjének köszönhetően. A gyémánt alakú sörték növelik a felületi érintkezést, és hatékonyabban távolítják el az elszíneződéseket. A sűrű sörték 7-szer több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe, miközben frissítő tisztaságot biztosítanak az egész száj számára.

      Új generációs Sonicare technológia

      Új generációs Sonicare technológia

      Ez az elektromos fogkefe az új generációs Sonicare technológiánkat alkalmazza, amely a legmegbízhatóbb és legkövetkezetesebb fogmosást biztosítja a minden alkalommal kiváló eredményekért. A motor automatikusan beállítja a teljesítményt, így az nem csökken, ha nehezebben tisztítható területhez ér a fogkefe. Élvezze a fog és íny gyengéd, mégis hatékony tisztítását a percenként 62 000 sörtemozdulatnak köszönhetően. A Sonicare Fluid Action azáltal támogatja a sörtéket a tisztításban, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

      Extra támogatás a fogíny védelme érdekében

      Extra támogatás a fogíny védelme érdekében

      Gyakran előfordul, hogy túl erősen mosunk fogat, ezért ez a Philips Sonicare fogkefe intelligens optikai érzékelővel rendelkezik, amely észleli a túlzott nyomást, és érintéses rezgésekkel jelzi azt. Enyhítsen a nyomáson, és fogínye védve marad!

      Válassza ki az ideális tisztítási élményt

      Válassza ki az ideális tisztítási élményt

      Fokozza a tisztaságot a 2 fogmosási beállítással. Akár több frissességet szeretne, akár kíméletes tisztítást, két intenzitási beállítás közül választhat.

      Irányított fogmosás

      Irányított fogmosás

      Hozza ki a legtöbbet a fogmosási időkből a Sonicare fogmosási időzítőivel. A BrushPacer 20 másodpercenként figyelmezteti, hogy egy új területet mosson. A SmartTimer pedig 2 perc elteltével jelzi, hogy vége a fogmosásnak.

      A kefefejcsere-emlékeztető segítségével mindig a legjobb fogmosást érheti el

      A kefefejcsere-emlékeztető segítségével mindig a legjobb fogmosást érheti el

      Tudta, hogy a fogkefefejek három hónap elteltével kevésbé hatékonyak? A fogorvosok javasolják a kefefej rendszeres cseréjét, ezért a Philips Sonicare fogkefék kefefejcsere-emlékeztetővel rendelkeznek, amely nyomon követi, hogy milyen gyakran és milyen erősen mos fogat, valamint emlékezteti a kefefej cseréjére, ha itt az ideje egy újnak.

      21 napi rendszeres fogmosás

      21 napi rendszeres fogmosás

      Tapasztalja meg az egyetlen töltés által biztosított akár 21 napi rendszeres fogmosást, ami új kényelmi szintre emeli a fogmosási rutinját.

      Műszaki adatok

      • Intenzitási szintek

        Magas
        A hatékonyabb tisztításért
        Alacsony
        Érzékeny fogakhoz és ínyhez

      • Tápellátás

        Feszültség
        100–240 V

      • Műszaki adatok

        Működési idő (Telitől üresig)
        21 nap
        Akkumulátor
        Újratölthető
        Energiafogyasztás
        Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W
        Elem típusa
        Lítium-ionos

      • Formatervezés és kidolgozás

        Szín
        Világoskék

      • Szerviz

        Jótállás
        2 év korlátozott garancia

      • Egyszerű használat

        Markolat
        Vékony, ergonomikus kialakítás
        Markolat kompatibilitás
        Könnyen rápattintható kefefejek
        Töltöttségjelző
        Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát
        Időzítő
        BrushPacer és SmartTimer

      • Tartozékok

        Markolat
        1 5300 tölthető fogkefe
        Fogkefefej
        1 W2 Optimal White
        Töltő
        1

      • Fogmosási teljesítmény

        Lepedék eltávolítás
        Akár 7-szeres hatékonyság*
        Sebesség
        62 000 tisztító mozdulat percenként

      • Módok

        Clean
        A kivételes mindennapos tisztaságért

      • Intelligens érzékelőtechnológia

        Nyomásvisszajelzés
        Rezgés és pulzáló hang
        Csere-emlékeztető
        A kefefejcsere-emlékeztető jelzi, hogy mikor kell kicserélni a kefefejet

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Clippin

      Pótalkatrész vagy tartozék keresése

      Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

      Tartozékok

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • Kézi fogkefével szemben.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.