Új generációs Sonicare technológia

Ez az elektromos fogkefe az új generációs Sonicare technológiánkat alkalmazza, amely a legmegbízhatóbb és legkövetkezetesebb fogmosást biztosítja a minden alkalommal kiváló eredményekért. A motor automatikusan beállítja a teljesítményt, így az nem csökken, ha nehezebben tisztítható területhez ér a fogkefe. Élvezze a fog és íny gyengéd, mégis hatékony tisztítását a percenként 62 000 sörtemozdulatnak köszönhetően. A Sonicare Fluid Action azáltal támogatja a sörtéket a tisztításban, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.