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  • A fogselyem egyszerűbb használata
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  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
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  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata
  • A fogselyem egyszerűbb használata

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8111/12

3.6
| (5) Értékelések
A fogselyem egyszerűbb használata
Ha a fogselyem használata nem része a napi szájápolási rutinjának, fogai között baktériumok telepedhetnek meg, amelyek fertőzést okoznak. A Sonicare AirFloss segít az alapos fogtisztításban a hagyományos fogselyem használatának kényelmetlenségei nélkül.
Összes előny megtekintése

Gyengéden és hatékonyan javítja a száj higiéniáját

A fogselyem egyszerűbb használata

  • Újratölthető

  • 1 fúvófejjel

Microburst technológia - egy gombnyomással tisztít

Microburst technológia - egy gombnyomással tisztít

A Microburst technológia gombnyomásra gyorsan egy kis sűrített levegőt és mikro-vízcseppeket juttat mélyen a fogak közé, hogy fogai ott is tiszták legyenek, ahol fogkefével nem fér hozzá

Töltés két hét után

Töltés két hét után

Az AirFloss egy töltéssel akár két hétig is használható

Egyszerű, egygombos használat - épp mint egy egérkattintás

Egyszerű, egygombos használat - épp mint egy egérkattintás

Egyszerű, egygombos használat a könnyű, 60 másodperces tisztításhoz

Műszaki adatok

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3.6

5-ből

5

Értékelések

4
3

24/12/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

skvěle dočistí mezizubní prostory

Philips Sonicare AirFloss dokonale dočistí mezizubní prostory po umytí zubů a využití mezizubního kartáčku. Bez něj není každodenní domácí ústní hygiena kompletní. Osobně používám do přístroje ústní vodu.

Előnyök

perfektně odstranní i malé částečky z mezizubních prostor, dlouhá výdrž baterie

Hátrányok

postavený není úplně nejstabilnější, pozor na pády končící nefunkčností a nutností koupit nový

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

16/10/2013

Česká republika

Česká republika

Začíná se pro mě stávat nenahraditelnou pomůckou

Pro mě výbornou pomůckou, která již zcela nahrazuje mezizubní kartáčky. Od mala mám spodní chrup křivý (zuby se v jedné části překrývají) a dostat se mezi ně kartáčkem či nití je velmi obtížné. Ani průchod střiku z AirFlossu není 100%, ale rozhodně je to pro mě podstatným zlepšením.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

19/08/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry irygator

Skutecznie oczyszcza powierzchnie międzyzębowe. Polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A hagyományos kézi fogmosáshoz képest