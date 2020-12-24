2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX8111/12
Újratölthető
1 fúvófejjel
A Microburst technológia gombnyomásra gyorsan egy kis sűrített levegőt és mikro-vízcseppeket juttat mélyen a fogak közé, hogy fogai ott is tiszták legyenek, ahol fogkefével nem fér hozzá
Az AirFloss egy töltéssel akár két hétig is használható
Egyszerű, egygombos használat a könnyű, 60 másodperces tisztításhoz
3.6
5-ből
5
Értékelések
lucieph
24/12/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
skvěle dočistí mezizubní prostory
Philips Sonicare AirFloss dokonale dočistí mezizubní prostory po umytí zubů a využití mezizubního kartáčku. Bez něj není každodenní domácí ústní hygiena kompletní. Osobně používám do přístroje ústní vodu.
Előnyök
perfektně odstranní i malé částečky z mezizubních prostor, dlouhá výdrž baterie
Hátrányok
postavený není úplně nejstabilnější, pozor na pády končící nefunkčností a nutností koupit nový
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Haroska
16/10/2013
Česká republika
Začíná se pro mě stávat nenahraditelnou pomůckou
Pro mě výbornou pomůckou, která již zcela nahrazuje mezizubní kartáčky. Od mala mám spodní chrup křivý (zuby se v jedné části překrývají) a dostat se mezi ně kartáčkem či nití je velmi obtížné. Ani průchod střiku z AirFlossu není 100%, ale rozhodně je to pro mě podstatným zlepšením.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Mario7603
19/08/2018
Polska
Bardzo dobry irygator
Skutecznie oczyszcza powierzchnie międzyzębowe. Polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
A hagyományos kézi fogmosáshoz képest