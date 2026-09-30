2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
LR03P1F/00
Ellátja energiával a nagy fogyasztású készülékeket
A mai elektronikai termékek, mint például az elektronikus játékok vagy a hordozható audioeszközök energiafogyasztása jóval nagyobb, mint elődeiké. A Philips Power alkáli elemekkel hosszabb ideig üzemeltetheti készülékeit.
AAA
alkáli
Ezek a Philips elemek garantáltan nem tartalmaznak ártalmas nehézfémeket, mint amilyen a kadmium, a higany vagy az ólom.
Minden elem veszít az energiájából, ha nincs használatban. Garantáljuk, hogy az elem kiinduló energiájának legalább 80%-át megőrzi a lejárati időn belül.
A Philips teljes terméksort kínál, amely különféle csomagolásokban a leggyakrabban használt elemfajtákat tartalmazza (AA, AAA, C, D, 9V), hogy minél jobban kielégítse az Ön igényeit.
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