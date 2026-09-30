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Gyártás megszűnt

Power AlkalineElem

LR03P1F/00

Ellátja energiával a nagy fogyasztású készülékeket

A mai elektronikai termékek, mint például az elektronikus játékok vagy a hordozható audioeszközök energiafogyasztása jóval nagyobb, mint elődeiké. A Philips Power alkáli elemekkel hosszabb ideig üzemeltetheti készülékeit.

Összes előny megtekintése

Ellátja energiával a nagy fogyasztású készülékeket

  • AAA

  • alkáli

A Philips alkáli elemek nem tartalmaznak kadmiumot, higanyt és ólmot

Ezek a Philips elemek garantáltan nem tartalmaznak ártalmas nehézfémeket, mint amilyen a kadmium, a higany vagy az ólom.

Az elemek akár 10 évig is használhatók

Minden elem veszít az energiájából, ha nincs használatban. Garantáljuk, hogy az elem kiinduló energiájának legalább 80%-át megőrzi a lejárati időn belül.

A teljes termékskála azt jelenti, hogy az elem minden igényt kielégít

A Philips teljes terméksort kínál, amely különféle csomagolásokban a leggyakrabban használt elemfajtákat tartalmazza (AA, AAA, C, D, 9V), hogy minél jobban kielégítse az Ön igényeit.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.