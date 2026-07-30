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Összes sorozat

  • Előremutató LED-lámpa
  • Előremutató LED-lámpa
  • Előremutató LED-lámpa
  • Előremutató LED-lámpa
  • Előremutató LED-lámpa
  • Előremutató LED-lámpa
  • Előremutató LED-lámpa
  • Előremutató LED-lámpa
  • Előremutató LED-lámpa
  • Előremutató LED-lámpa

Ultinon Pro3021LED fényszóróizzók

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

Előremutató LED-lámpa
A Philips LED-es fényszóróizzókat** úgy tervezték, hogy kiemelkedő értéket, kényelmes megvilágítást és megbízható teljesítményt nyújtsanak. A hosszú élettartamra és az egyszerű beszerelésre tervezett izzók tökéletes megoldást jelentenek a halogén égőkről a LED-re való váltáshoz.
Összes előny megtekintése

Stílusos LED-es fényforrás, amit könnyű beszerelni

Előremutató LED-lámpa

  • Akár 100%-kal nagyobb fényerő*

  • 6000 K hideg fehér fény

  • Hosszabb élettartamú LED-izzók

  • HL [~HB3/HB4], terepen való használatra

Minőségi, hideg fehér fény

A modern megjelenést biztosító hideg fehér fényért cserélje le gépjárműfényszóró-izzóit Philips Ultinon Pro3021 LED-izzókra. A 6000 K színhőmérsékletnek és a nagy teljesítményű LED-chipeknek köszönhetően ezek a kiváló minőségű izzók maximális vezetési kényelmet biztosítanak. Gyorsabban észlelheti az akadályokat, és magabiztosabban vezethet anélkül, hogy elvakítaná a többi közlekedőt. A Philips Ultinon Pro3021 LED-izzók a nagy teljesítmény mellett stílusos megjelenést is biztosítanak.

Hosszú élettartamú izzók

A jobb oldali LED minőségi, hosszabb élettartamú izzó A Philips Ultinon Pro3021 izzók tartós kialakításúak, és nagy teljesítményű hőelvezetővel rendelkeznek, amely elvezeti a hőt a lámpa fontos alkatrészei felől. Akár 2000 órányi élettartamot kínálnak, ami mintegy négyszer hosszabb, mint az általuk helyettesített halogénizzóké***.

Könnyű beállítás

Az optimalizált LED-izzó mérete kulcsfontosságú, mivel egyes optikák nagyon kicsik lehetnek. Míg a piacon kapható más LED-es retrofit megoldások külső meghajtódobozzal rendelkezhetnek, a Philips Ultinon Pro3021 LED-izzók integrált meghajtódobozt kínálnak, ami gyors és egyszerű beszerelést tesz lehetővé. Kompakt kialakításuknak köszönhetően autómárkák még szélesebb választékába szerelhetők be egyszerűen a szakemberek által. Cserélje le izzóit most! Tekintse meg a részletes útmutatót itt****, az irányadó kompatibilitási listát pedig itt*****.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A halogén izzókra vonatkozó legalacsonyabb jogi normákhoz viszonyítva.

  2. Az Ön felelőssége ellenőrizni, hogy az utólag beszerelt LED-fényforrások használata megfelel-e a helyi jogi előírásoknak. Az izzók nem használhatók közutakon.

  3. További részletekért látogasson el a Philips.com/AutomotiveSupport oldalra

  4. Elérhető a Philips.com/LEDcompatibility-check oldalon

  5. Látogasson el a Philips.com/LED-bulbs oldalra