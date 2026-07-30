2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Akár 100%-kal nagyobb fényerő*
6000 K hideg fehér fény
Hosszabb élettartamú LED-izzók
HL [~HB3/HB4], terepen való használatra
A modern megjelenést biztosító hideg fehér fényért cserélje le gépjárműfényszóró-izzóit Philips Ultinon Pro3021 LED-izzókra. A 6000 K színhőmérsékletnek és a nagy teljesítményű LED-chipeknek köszönhetően ezek a kiváló minőségű izzók maximális vezetési kényelmet biztosítanak. Gyorsabban észlelheti az akadályokat, és magabiztosabban vezethet anélkül, hogy elvakítaná a többi közlekedőt. A Philips Ultinon Pro3021 LED-izzók a nagy teljesítmény mellett stílusos megjelenést is biztosítanak.
A jobb oldali LED minőségi, hosszabb élettartamú izzó A Philips Ultinon Pro3021 izzók tartós kialakításúak, és nagy teljesítményű hőelvezetővel rendelkeznek, amely elvezeti a hőt a lámpa fontos alkatrészei felől. Akár 2000 órányi élettartamot kínálnak, ami mintegy négyszer hosszabb, mint az általuk helyettesített halogénizzóké***.
Az optimalizált LED-izzó mérete kulcsfontosságú, mivel egyes optikák nagyon kicsik lehetnek. Míg a piacon kapható más LED-es retrofit megoldások külső meghajtódobozzal rendelkezhetnek, a Philips Ultinon Pro3021 LED-izzók integrált meghajtódobozt kínálnak, ami gyors és egyszerű beszerelést tesz lehetővé. Kompakt kialakításuknak köszönhetően autómárkák még szélesebb választékába szerelhetők be egyszerűen a szakemberek által. Cserélje le izzóit most! Tekintse meg a részletes útmutatót itt****, az irányadó kompatibilitási listát pedig itt*****.
Értékelések
A halogén izzókra vonatkozó legalacsonyabb jogi normákhoz viszonyítva.
Az Ön felelőssége ellenőrizni, hogy az utólag beszerelt LED-fényforrások használata megfelel-e a helyi jogi előírásoknak. Az izzók nem használhatók közutakon.
További részletekért látogasson el a Philips.com/AutomotiveSupport oldalra
Elérhető a Philips.com/LEDcompatibility-check oldalon
Látogasson el a Philips.com/LED-bulbs oldalra