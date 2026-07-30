Könnyű beállítás

Az optimalizált LED-izzó mérete kulcsfontosságú, mivel egyes optikák nagyon kicsik lehetnek. Míg a piacon kapható más LED-es retrofit megoldások külső meghajtódobozzal rendelkezhetnek, a Philips Ultinon Pro3021 LED-izzók integrált meghajtódobozt kínálnak, ami gyors és egyszerű beszerelést tesz lehetővé. Kompakt kialakításuknak köszönhetően autómárkák még szélesebb választékába szerelhetők be egyszerűen a szakemberek által. Cserélje le izzóit most! Tekintse meg a részletes útmutatót itt****, az irányadó kompatibilitási listát pedig itt*****.