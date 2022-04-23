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Összes sorozat

  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
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  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
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  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
  • Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Száraz elektromos borotva

PT730/16

4.5
| (335) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás
Az új Philips PowerTouch elektromos borotva felpörgeti reggeleit. Most a még hosszabb üzemidejű, teljesen lemosható készülék DualPrecision borotválkozási rendszerrel gondoskodik róla, hogy Ön gyorsan végezzen a reggeli borotválkozással.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Alaposabb, higiénikusabb borotválkozás

  • DualPrecision pengék

  • Mozgó körkések

Minimum 40 perc vezeték nélküli borotválkozás 8 óra töltés után

Minimum 40 perc vezeték nélküli borotválkozás 8 óra töltés után

Minimum 40 perc, 14 alkalomnyi borotválkozás. 8 óra alatt teljesen feltöltődik, így bármikor rendelkezésre áll.

Kényelmes és alapos borotválkozás a Super Lift & Cut rendszernek köszönhetően

Kényelmes és alapos borotválkozás a Super Lift & Cut rendszernek köszönhetően

Az elektromos borotvába épített kettős vágóél megemeli, majd a bőrfelszín alatt vágja el a szőrszálakat

A dinamikus kontúrkövetés illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

A dinamikus kontúrkövetés illeszkedik az arc és a nyak körvonalához

A borotva automatikusan illeszkedik az arc és a nyak körvonalához az egyenletes borotválkozásért

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

335

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

23/04/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Praktikus, kényelmes, időtálló, precíz.

Praktikus, kényelmes. Több éve használom de még mindig tökéletesen működik. Nem irritáló, precízen működik.

Előnyök

Megbízható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva

16/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiváló, tartós termék

Évek óta használom és még mindig gyorsan és tökéletesen vágja a borostát.

Előnyök

Hosszú élettartam

Hátrányok

A körkések irreálisan drágák hozzá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 HQ6906/16 Száraz elektromos borotva

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Remek készülék.

Ez sz első elektromos borotvám.Jelentős a különbség a pengés után!Nem húzza a bőrt.Nem pattogzik ki az arc.Két naponta ajánlott használni.Akkor kb 3 perc alatt lehet végezni.De a hosszabb szörzettel is megbírkózik,csak tovább tart.A lemerülést egy villogó fény jelzi.8 óra töltéssel kb 6x lehet használni.Töltés közben is működik.Vízzel kimosható.Szuper kis gép!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 S3110/06 Száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 3000 S3110/06 Száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 