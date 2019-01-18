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Gyártás megszűnt
RQ12/40
Újítás a jobb eredményért
A Philips borotva maximális teljesítményének fenntartása érdekében 2 évente cserélje ki a készülék körkéseit.
Az elektromos borotva súrlódás nélküli SkinGlide technológiájával a borotva simán halad a bőrön, még alaposabb eredményt nyújtva.
A Triple-Track körkések három soros szitája a normál körkésekhez képest 50 %-kal nagyobb borotválási felületet biztosít.
Az elektromos borotva Aquatec technológiája lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson a nedves vagy száraz borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy frissítő nedves borotválkozás borotvazselével vagy -habbal? Bőre védelme mindig a legfontosabb.
3.0
5-ből
12
Értékelések
lockout
18/01/2019
Magyarország
Hibátlan termék.
A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka
Használat dátuma 2020-05-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka
Használat dátuma 2020-05-10
pepo64
06/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок
Használat dátuma 2020-09-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок
Használat dátuma 2020-09-06