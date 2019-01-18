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Gyártás megszűnt

Borotvaegység

RQ12/40

3

| (12) Értékelések

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A Philips borotva maximális teljesítményének fenntartása érdekében 2 évente cserélje ki a készülék körkéseit.

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Sima, súrlódás nélküli SkinGlide technológia a bőrirritáció minimalizálására

Sima, súrlódás nélküli SkinGlide technológia a bőrirritáció minimalizálására

Az elektromos borotva súrlódás nélküli SkinGlide technológiájával a borotva simán halad a bőrön, még alaposabb eredményt nyújtva.

Triple-Track (háromsávos) körkések – 50%-kal nagyobb borotválási felület

Triple-Track (háromsávos) körkések – 50%-kal nagyobb borotválási felület

A Triple-Track körkések három soros szitája a normál körkésekhez képest 50 %-kal nagyobb borotválási felületet biztosít.

Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Aquatec - egyszerre száraz és nedves borotválkozás

Az elektromos borotva Aquatec technológiája lehetőséget nyújt Önnek, hogy választhasson a nedves vagy száraz borotválkozási mód közül. Kényelmes száraz borotválkozás vagy frissítő nedves borotválkozás borotvazselével vagy -habbal? Bőre védelme mindig a legfontosabb.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.0

5-ből

12

Értékelések

4

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hibátlan termék.

A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka

Használat dátuma 2020-05-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka

Használat dátuma 2020-05-10

06/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок

Használat dátuma 2020-09-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок

Használat dátuma 2020-09-06

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.