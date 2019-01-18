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Gyártás megszűnt
RQ12/50
Mindig alapos borotválkozás
A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.
UltraTrack
Csereegység
A borotva GyroFlex 3D kontúrkövető fejei tökéletesen illeszkednek arcának körvonalaihoz, minimalizálva a nyomást és az irritációt.
Alapos borotválkozás minimalizált bőrirritációval. A speciális borotvafej 3 lehetőséget biztosít az Ön számára: rések a normál szőrszálakhoz; csatornák a hosszú vagy lesimuló szőrszálakhoz; és lyukak az arc legrövidebb borostájához.
A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.
3.0
5-ből
12
Értékelések
lockout
18/01/2019
Magyarország
Hibátlan termék.
A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka
Használat dátuma 2020-05-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka
Használat dátuma 2020-05-10
pepo64
06/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок
Használat dátuma 2020-09-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок
Használat dátuma 2020-09-06