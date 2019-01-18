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Gyártás megszűnt

körkések

RQ12/50

3

| (12) Értékelések

Mindig alapos borotválkozás

A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon.

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A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

Mindig alapos borotválkozás

  • UltraTrack

  • Csereegység

Philips GyroFlex 3D rendszer tökéletesen illeszkedik minden körvonalhoz

Philips GyroFlex 3D rendszer tökéletesen illeszkedik minden körvonalhoz

A borotva GyroFlex 3D kontúrkövető fejei tökéletesen illeszkednek arcának körvonalaihoz, minimalizálva a nyomást és az irritációt.

Az UltraTrack körkések néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek

Az UltraTrack körkések néhány mozdulattal minden egyes szőrszálat elérnek

Alapos borotválkozás minimalizált bőrirritációval. A speciális borotvafej 3 lehetőséget biztosít az Ön számára: rések a normál szőrszálakhoz; csatornák a hosszú vagy lesimuló szőrszálakhoz; és lyukak az arc legrövidebb borostájához.

Borotvák Super Lift&Cut Action technológiával

Borotvák Super Lift&Cut Action technológiával

A Philips elektromos borotvába épített kettős vágóél kényelmesen megemeli a szőrszálat és a bőrfelszínhez legközelebb vágja el azt.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.0

5-ből

12

Értékelések

4

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hibátlan termék.

A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka

Használat dátuma 2020-05-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Holicí jednotka

Használat dátuma 2020-05-10

06/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок

Használat dátuma 2020-09-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: RQ12/60 Бръснещ блок

Használat dátuma 2020-09-06

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.