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Összes sorozat

  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
  • Tiszta, alapos és gyors borotválkozás

Gyártás megszűnt

Shaver series 5000Nedves és száraz elektromos borotva

S5572/10

4.5
| (629) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Tiszta, alapos és gyors borotválkozás
A Shaver Series 5000 készülék gyors MultiPrecision pengerendszerének és teljesen mosható fejének köszönhetően gyorsan végezhet a reggeli borotválkozással.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Tízszer nagyobb védelmet nyújt, mint a hagyományos penge‧*

Tiszta, alapos és gyors borotválkozás

  • MultiPrecision pengerendszer

  • 5 irányba mozgó, rugalmas fejek

  • SmartClick precíziós vágókészülék

  • SmartClean rendszer

A lekerekített fejű profil simán siklik, így védve bőrét

A lekerekített fejű profil simán siklik, így védve bőrét

Borotválkozzon alaposan, sérülések és vágások nélkül. A lekerekített fejű profillal rendelkező MultiPrecision pengerendszer gyengéden siklik tovább, miközben óvja az Ön bőrét.

Kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválkozás az Aquatec segítségével

Kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválkozás az Aquatec segítségével

Döntse el, hogyan szeretne borotválkozni. Az AquaTec nedves és száraz bevonattal választhatja a gyors, mégis kényelmes száraz borotválkozást, de nedvesen is – gél vagy hab segítségével – akár a zuhany alatt is borotválkozhat.

Borotválja le szakálla sűrű részeit a 20%-kal nagyobb teljesítmény segítségével

Borotválja le szakálla sűrű részeit a 20%-kal nagyobb teljesítmény segítségével

A Turbo+ üzemmód aktiválásával 20%-kal növelhető a teljesítmény, így még gyorsabban borotválhatja a szakálla sűrűbb részeit.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.5

5-ből

629

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

27/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó!

Ez már a második ebből a sorozatból, az elsőt kb 12 évig használtam. Az azóta történt kis fejlesztéssel még jobb lett.

Előnyök

Gyors, jól tisztítható, kényelmes

Hátrányok

nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó készülék

Ez már a harmadik ilyen típusú borotvám. Az elsőt 10 évig használtam, a telepe ment tönkre. A másodikat 11 évig használtam, a motor kihajtó tengelye ment tönkre. Ez a mostani kicsit még jobb is mint az előzők: erősebb motor, könnyebben tisztítható a feje. Csak ajánlani tudom.

Előnyök

ld fenn

Hátrányok

nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva

25/01/2021

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik

Mindenben teljesen megfelel a leírtaknak. Ezt szeretném ezután is használni. Bárkinek ajánlom aki igényes borotválkozásra vágyik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5572/06 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5572/06 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. Tízszer nagyobb védelmet biztosít a hagyományos pengéhez képest - 2015-ben, Németországban végzett teszt 21 napos akklimatizációt követően

  2. 20%-kal nagyobb teljesítmény - a Turbo+ üzemmód nélküli használathoz képest