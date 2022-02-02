2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MultiPrecision pengerendszer
5 irányba mozgó, rugalmas fejek
SmartClick szakállformázó
Borotválkozzon alaposan, sérülések és vágások nélkül. A lekerekített fejű profillal rendelkező MultiPrecision pengerendszer gyengéden siklik tovább, miközben óvja az Ön bőrét.
Döntse el, hogyan szeretne borotválkozni. Az AquaTec nedves és száraz bevonattal választhatja a gyors, mégis kényelmes száraz borotválkozást, de borotválkozhat nedvesen is – gél vagy hab segítségével – akár a zuhany alatt is.
A Turbo+ üzemmód aktiválásával 20%-kal növelhető a teljesítmény, így még gyorsabban borotválhatja a szakálla sűrűbb részeit.
Díjak
4.5
5-ből
649
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Zsoleszhun
02/02/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó minőség
Pengés borotváról váltottam 3-4 hónapja. Kellett egy pár hét mire megszoktam használni, többször próbálkoztam már a váltással de mindig kipattogzott a bőröm viszont itt nincs ilyen problémám.
Előnyök
Jó minőségű
Hátrányok
Meg kell szokni a használatát
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Tyufi
02/02/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nekem nagyszerűen működik
Először csalódott voltam, mert csiszatolni kell vele a bőrömet, és egy másik gyártó sokkal erősebb motorral rendelkező terméket állít elő. De azután megtudtam, hogy körkörös mozgással kell használni - ez sokat segített. A tisztítása pedig pofonegyszerű. És ez a lényeg. Mert rájöttem, hogy a borotválkozásban a tisztogatást utálom, maga a borotválkozás örömteli. Így mindenkinek szívesen ajánlom ezt a terméket.
Előnyök
Könnyen tisztítható
Hátrányok
Gyenge motor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva
ferrari58
16/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Nagyon elégedett
Azt, hogy borotvahabbal is lehet használni, ez döntött a termék mellett. Egy feltöltéssel képes egy hónapig működni, heti 3-szori borotválkozás mellett. A pajeszvágó is bejön. Összességében nagyon elégedett vagyok vele.
Előnyök
nedves borotválkozás
Hátrányok
nem tudok ilyet
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
Tízszer nagyobb védelmet biztosít a hagyományos pengéhez képest - 2015-ben, Németországban végzett teszt 21 napos akklimatizációt követően
20%-kal nagyobb teljesítmény - a Turbo+ üzemmód nélküli használathoz képest