2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
V-Track PRO pengerendszer
8 irányba mozgó, ContourDetect fejek
SmartClean Plus rendszer
SmartClick szakállformázó
Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban része. A V-Track PRO precíziós körkések óvatosan minden szőrszálat (az 1 napostól egészen a 3 napos borostáig) a legideálisabb vágási pozícióba igazítanak, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal* simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.
Kövesse az arc és a nyak körvonalait a 8 irányba mozgó, ContourDetect körkésekkel. Minden menetben 20%-kal több szőrszálat vág le. Az eredmény kivételesen alapos, sima borotválkozás.
Szabja egyéni igényeire borotváját, és válasszon a 3 üzemmód közül: Érzékeny: a kíméletes, de alapos borotváláshoz. Normál: alapos mindennapi borotválkozás. Gyors: gyors borotválkozás az időmegtakarításért.
Díjak
4.8
5-ből
228
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
tigrinyo
10/12/2020
Magyarország
Tökéletes borotva!
Ajándékba kaptam,könnyű ,nem húzza a bőrt,száraz és nedves borotválkozás is tökéletes.Csak ajánlani tudom.
Előnyök
Philips
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SW9700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SW9700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
Legény
04/12/2020
Magyarország
Kiváló termék.
2 éve használom és nem érzékeltem semmi hibát. Maximálisan megvagyok vele elégedve.
Előnyök
Minőség
Hátrányok
A tisztító folyadék árát sokkalom csere időnél.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9711/31 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9711/31 Nedves és száraz elektromos borotva
Papa58
23/11/2020
Magyarország
Nekem a Philips!
Évek óta Philipset használok.Semmi problémám nem volt vele.Most kedvező áron jutottam hozzá ehhez a készülékhez,nem hezitáltam,már az enyém!A meglepetés a plusz 1 év garanciával ért.Köszönöm,de nem hiszem,hogy használnom kéne.Mint az elődje tökéletesen működik majd!Hajrá PHILIPS
Előnyök
Tökéletes
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9711/31 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9711/31 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
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