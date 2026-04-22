Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

15

n

21

ó

:

52

p

:

00

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek

Gyártás megszűnt

Shaver series 9000Nedves és száraz elektromos borotva

S9986/59

4.8
| (702) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
A mesterséges intelligencia által működtetett, legintelligensebb borotva hihetetlen bőrkomfortot biztosít. Visszajelzést ad a borotválkozási nyomásról, hogy megóvja bőrét, miközben alaposabban vágja a szőrszálakat, még 5 napos szakáll esetében is. Érzékeli, vezeti és alkalmazkodik az Ön egyedi arcvonásaihoz.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

SkinIQ technológiával

Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek

  • Pressure Guard érzékelő

  • Dual SteelPrecision pengék

  • Bőrgyógyászatilag tesztelt

  • 360 fokban elforduló, rugalmas fejek

  • Akár 5 év garancia*****

A 360 fokban elforduló penge minden irányban vágja a szőrt

A 360 fokban elforduló penge minden irányban vágja a szőrt

A Philips körkéses borotváit kifejezetten úgy terveztük, hogy igazodjanak a szőr természetes növekedési irányához és minden irányban levágják a szőrszálakat a 360 fokban elforduló pengéknek köszönhetően. A Dual SteelPrecision pengék több szőrszálat vágnak le egyetlen mozdulattal**, percenként akár 150 000 vágási műveletet is képesek elvégezni.

30%-kal simább*** siklás a Protective SkinGlide bevonatnak köszönhetően

30%-kal simább*** siklás a Protective SkinGlide bevonatnak köszönhetően

A védőbevonat a borotvafej és a bőr között helyezkedik el. A négyzetcentiméterenként akár 250 000 mikrotechnológiájú gyöngyből álló bevonat 30%-kal*** javítja a siklást az irritáció minimalizálása érdekében.

Mindig optimális nyomás a Pressure Guard érzékelővel

Mindig optimális nyomás a Pressure Guard érzékelővel

A megfelelő nyomás használata kulcsfontosságú az alapos borotválkozáshoz és a bőr védelméhez. A borotva speciális érzékelői érzékelik az alkalmazott nyomást, és az innovatív jelzőfény jelzi, ha Ön túl erősen vagy túl gyengén nyomja a készüléket a bőrre. A személyre szabott borotválkozáshoz, amely pontosan megfelel Önnek.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

702

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

22/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tetszik a nyomás visszajelzés

Meg vagyok elégedve. Szépen vág a borotva. 30 éve Philips elektromos borotvát használok.

Előnyök

Szépen vág, jó a nyomásvisszajelzés.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9986/59 Nedves és száraz elektromos borotva

Date of Use 2026-04-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9986/59 Nedves és száraz elektromos borotva

Date of Use 2026-04-02

28/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Előnyök

Jól teszi a dolgát.

Hátrányok

Egyelőre nincs.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

10/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék, kuponnal kedvező ár.

A borotva rendkívül kíéletesen távolítja el a borostát az arcomról, sokkal jobb, mint a régebbi borotvám.

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. a korábbi Philips Shaver Series 9000 borotvákhoz képest

  2. A Philips S7000 sorozat és a GroomTribe alkalmazás 2019-es felhasználói alapján

  3. * A bevonat nélküli anyagokhoz képest

  4. * * a borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék és patronba kerülő víz használata esetén

  5. * * * 2 év garancia és további 3 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon.​