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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Extrém hangerő
A vagány Philips ShoqBox SB500 Bluetooth hordozható hangsugárzó a tökéletes hangrendszer a bulik királyainak, akik mindenhová magukkal viszik a ritmust! A nagy teljesítményű, extrém hangerőhöz kirobbanó mélyhangok társulnak, míg a LED-fények a ritmusnak megfelelően pulzálnak.
Bluetooth®
Vízálló, ütésálló
Többszínű fények
Beépített mikrofonja révén a hangsugárzó akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangsugárzón keresztül beszélhet. Hívhatja az otthonát, vagy felhívhatja a barátait egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.
Vegye körül magát fénnyel, és érezze a dübörgő ritmusok és a ragyogó fények erejét. Az ütem ritmusára pulzáló, egyedi tervezésű, többszínű LED-ek életre keltik a zenéjét, és újabb dimenziót nyitnak meg a bulija számára. Ha pedig szívesebben táncol a sötétben, úgy is rendben – csak használja a kapcsolót, és a fények kialszanak.
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
4.6
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Használat dátuma 2022-08-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Használat dátuma 2022-08-04
Niccc123456
06/10/2021
България
Най- най- най!
Един истински ценител на музиката, определно би оценил положително този продукт! Мечтаех си преносима колонка и определно тази сбъдна мечтите ми! Не бих я заменила!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона
Használat dátuma 2019-10-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона
Használat dátuma 2019-10-06
jacek7834
31/12/2019
Polska
ok
Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2019-11-30
Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2019-11-30