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Gyártás megszűnt

ShoqBoxvezeték nélküli hordozható hangsugárzó

SB500M/00

4.6

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Extrém hangerő

A vagány Philips ShoqBox SB500 Bluetooth hordozható hangsugárzó a tökéletes hangrendszer a bulik királyainak, akik mindenhová magukkal viszik a ritmust! A nagy teljesítményű, extrém hangerőhöz kirobbanó mélyhangok társulnak, míg a LED-fények a ritmusnak megfelelően pulzálnak.

Összes előny megtekintése

Extrém hangerő

  • Bluetooth®

  • Vízálló, ütésálló

  • Többszínű fények

Beépített mikrofon a kihangosított hívásokhoz

Beépített mikrofonja révén a hangsugárzó akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangsugárzón keresztül beszélhet. Hívhatja az otthonát, vagy felhívhatja a barátait egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Fények egy csapásra! A többszínű LED-ek a ritmusnak megfelelően pulzálnak

Fények egy csapásra! A többszínű LED-ek a ritmusnak megfelelően pulzálnak

Vegye körül magát fénnyel, és érezze a dübörgő ritmusok és a ragyogó fények erejét. Az ütem ritmusára pulzáló, egyedi tervezésű, többszínű LED-ek életre keltik a zenéjét, és újabb dimenziót nyitnak meg a bulija számára. Ha pedig szívesebben táncol a sötétben, úgy is rendben – csak használja a kapcsolót, és a fények kialszanak.

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Használat dátuma 2022-08-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Használat dátuma 2022-08-04

06/10/2021

България

България

Най- най- най!

Един истински ценител на музиката, определно би оценил положително този продукт! Мечтаех си преносима колонка и определно тази сбъдна мечтите ми! Не бих я заменила!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона

Használat dátuma 2019-10-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона

Használat dátuma 2019-10-06

31/12/2019

Polska

Polska

ok

Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2019-11-30

Ez az értékelés a következőhöz készült: ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2019-11-30

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.