Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

01

ó

:

43

p

:

48

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
  • Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére

Gyártás megszűnt

Lumea EssentialIPL szőrtelenítő rendszer

SC1991/00

4.5
| (1180) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
A Philips Lumea IPL rendszer lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újranövekedését a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetőn minden nap élvezheti bőre simaságát.
Összes előny megtekintése
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

A Philips az első számú IPL márka a világon1

sima bőr érdekében, otthon is

Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére

  • Csak a testen való használatra

  • 15 perc a lábszárak kezelésére

  • Élettartam &lt;gt/>100 000 fényimpulzus

  • Extra hosszú vezeték

Élvezze mindennap bőre simaságát!

Élvezze mindennap bőre simaságát!

A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újranövekedés gátolva van. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.

Egyszerűen hatékony

Egyszerűen hatékony

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy, kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismételje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelések közt eltelt idő változhat a szőrszálak egyéni újranövekedése szerint.

Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 önkéntes segítségével.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-612375

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

1180

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

10/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kíváló

Nagyon elégedett vagyok, nem gondoltam volna, hogy tényleg ilyen jól működik!

Előnyök

Tényleg működik!

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék

12/09/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes IPL otthonra!

A legjobb otthoni tartós szőrtelenítő! Csak ajánlani tudom!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL szőrtelenítő készülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL szőrtelenítő készülék

28/08/2025

Magyarország

Magyarország

Nagyon ajánlom!

Baràtom ajànlàsa miatt vàlasztottam ezt a típust, nagyon szeretem. 6 ève hasznàlom, már csak kb. havi 2x elég szôrtelenítenem. Hatèkony volt a barna bôrömön is.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  