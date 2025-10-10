2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Csak a testen való használatra
15 perc a lábszárak kezelésére
Élettartam <gt/>100 000 fényimpulzus
Extra hosszú vezeték
A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újranövekedés gátolva van. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.
Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy, kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismételje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelések közt eltelt idő változhat a szőrszálak egyéni újranövekedése szerint.
A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 önkéntes segítségével.
Díjak
4.5
5-ből
1180
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
P. Juli
10/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kíváló
Nagyon elégedett vagyok, nem gondoltam volna, hogy tényleg ilyen jól működik!
Előnyök
Tényleg működik!
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék
Vaszabi
12/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes IPL otthonra!
A legjobb otthoni tartós szőrtelenítő! Csak ajánlani tudom!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL szőrtelenítő készülék
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL szőrtelenítő készülék
Rita_90
28/08/2025
Magyarország
Nagyon ajánlom!
Baràtom ajànlàsa miatt vàlasztottam ezt a típust, nagyon szeretem. 6 ève hasznàlom, már csak kb. havi 2x elég szôrtelenítenem. Hatèkony volt a barna bôrömön is.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok