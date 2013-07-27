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Gyártás megszűnt

LumeaIPL szőrtelenítő rendszer

SC2001/01

4.7

| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

A szőrszálak újranövekedésének megelőzése

A Philips Lumea IPL szőrtelenítő rendszer lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újranövekedését a test egész területén. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetőn minden nap élvezheti bőre simaságát.

Összes előny megtekintése

IPL szőrtelenítés: élvezze minden nap bőre simaságát

A szőrszálak újranövekedésének megelőzése

  • Csak a testen való használatra

  • 15 perc a lábszárak kezelésére

  • Élettartam <gt/>100 000 fényimpulzus

  • Vezeték nélküli kialakítás

Élvezze mindennap bőre simaságát!

Élvezze mindennap bőre simaságát!

A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újranövekedés gátolva van. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.

Egyszerűen hatékony

Egyszerűen hatékony

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a mindössze két, kéthetente végrehajtott kezelés a szőrzet jelentős csökkenését eredményezte; négy-öt, kéthetente alkalmazott kezelés után pedig optimális szőrmentes eredmények mutatkoztak. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismételje meg a kezelést négy-hat hetenként. A kezelések közti idő változó a szőrszálak egyéni újranövekedése szerint.

Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt az otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 1500 jelentkező segítségével.

Műszaki adatok

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Díjak

  • AWARD-612375 képe

Értékelések

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4.7

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

27/07/2013

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam

Gdy dostałam pudełko byłam zaskoczona produktem, spodziewałam się czegoś większego, dziwniejszego... a tu małe urządzenie wielkości ok 2 dłoni, solidnie wykonane, świetnie przylega do dłoni. Biorąc go do ręki czuc że się trzyma coś starannie wykonanego i zaprojektowanego. Działa cichutko, dyskretnie. Ten pierwszy raz: Bałam się bólu, siedziałam z "suszarką" (jak żartobliwie nazywa ją mąż) w ręku i bałam się nacisnąć przycisk. I tak siedziałam i siedziałam w końcu dość, dałam mężowi i zdziwienie: Nic nie bolało! Ja wygląda strzał? Nalezy przyłożyć urządzenie pod kątem prostym do skóry, zapala się dioda, naciskamy przycisk - gotowe. Na początku troszkę to trwa, potem gdy ręka nabierze wprawy idzie już szybciutko. Jakie są odczucia po stosowaniu? Zero bólu, zaczerwienień, nie zauważyłam oparzeń ani przebarwień. Po strzale nastepuje uczucie ciepła. Jak po krótkim opalaniu lub po solarium. Po 2 tygodniach zauważyłam zmniejszenie się liczby włosków, stały się one cieńsze. Po miesiącu dało się zauważyć łyse placki na skórze, obecnie moja skóra jest gładka bez włosków. Zalety produktu: Przedewszystkim wygoda, łatwość użycia. Włoski wypadają na długo, można się cieszyć gładką skórą przez kilka tygodni. Brak bólu jak przy depilacji, brak podrażnień skóry. Wady: Przedewszystkim na poczatku trzeba się codziennie golić do czasu aż włoski znikną, nie można stosować depilatora. Kolejna wada to ograniczone pole działania. Urządzenia nie wolno używać na twarzy, w miejscach intymnych. Kolejna wada dużo przeciwwskazań: choroby skóry, blizny, żylaki, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, przebarwienia skóry, ciąża, karmienie piersią, jasny kolor włosów, HIV, epilepsja, implanty, kolczyki w miejscu depilacji, znamiona, piegi ... I jeszcze po stosowaniu nie powinno się opalać przez 24 godziny. I nie stosować 48 h po opalaniu, latem czasami może być trudno :) Podsumowując jeśli jesteś zdrowa, z twoja skórą wszystko jest ok, stosuj śmiało i ciesz się gładką skórą bez włosków i podrażnień. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

27/07/2013

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam

Gdy dostałam pudełko byłam zaskoczona produktem, spodziewałam się czegoś większego, dziwniejszego... a tu małe urządzenie wielkości ok 2 dłoni, solidnie wykonane, świetnie przylega do dłoni. Biorąc go do ręki czuc że się trzyma coś starannie wykonanego i zaprojektowanego. Działa cichutko, dyskretnie. Ten pierwszy raz: Bałam się bólu, siedziałam z "suszarką" (jak żartobliwie nazywa ją mąż) w ręku i bałam się nacisnąć przycisk. I tak siedziałam i siedziałam w końcu dość, dałam mężowi i zdziwienie: Nic nie bolało! Ja wygląda strzał? Nalezy przyłożyć urządzenie pod kątem prostym do skóry, zapala się dioda, naciskamy przycisk - gotowe. Na początku troszkę to trwa, potem gdy ręka nabierze wprawy idzie już szybciutko. Jakie są odczucia po stosowaniu? Zero bólu, zaczerwienień, nie zauważyłam oparzeń ani przebarwień. Po strzale nastepuje uczucie ciepła. Jak po krótkim opalaniu lub po solarium. Po 2 tygodniach zauważyłam zmniejszenie się liczby włosków, stały się one cieńsze. Po miesiącu dało się zauważyć łyse placki na skórze, obecnie moja skóra jest gładka bez włosków. Zalety produktu: Przedewszystkim wygoda, łatwość użycia. Włoski wypadają na długo, można się cieszyć gładką skórą przez kilka tygodni. Brak bólu jak przy depilacji, brak podrażnień skóry. Wady: Przedewszystkim na poczatku trzeba się codziennie golić do czasu aż włoski znikną, nie można stosować depilatora. Kolejna wada to ograniczone pole działania. Urządzenia nie wolno używać na twarzy, w miejscach intymnych. Kolejna wada dużo przeciwwskazań: choroby skóry, blizny, żylaki, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, przebarwienia skóry, ciąża, karmienie piersią, jasny kolor włosów, HIV, epilepsja, implanty, kolczyki w miejscu depilacji, znamiona, piegi ... I jeszcze po stosowaniu nie powinno się opalać przez 24 godziny. I nie stosować 48 h po opalaniu, latem czasami może być trudno :) Podsumowując jeśli jesteś zdrowa, z twoja skórą wszystko jest ok, stosuj śmiało i ciesz się gładką skórą bez włosków i podrażnień. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

26/06/2013

Polska

Polska

Idealny w kazdym calu.

Depilator testuję od kilku tygodni na takie partie ciała jak nogi, pachy, okolice bikini. Na wszystkie partie wykonałam pięć zabiegów. Już po drugim zabiegu włosy odrastały wolniej i stały się wyraźnie cieńsze i jaśniejsze. Z każdym kolejnym użyciem włosów ubywało, skóra stawała się gładsza i na tą chwilę włosków jest o 40-50 % mniej. Nie posiadam już wrastających włosków jak przy depilacji woskiem ani podrażnień po użyciu tradycyjnego depilatora. Także nie muszę wydawać pieniędzy na usługi kosmetyczne które po zakupie tego depilatora się szybko zwracają dzięki niskiej cenie. Wtedy musiałam korzystać z kilku rodzai depilacji abym choć w małym stopniu mogła być zadowolona. Teraz nie muszę się męczyć ponieważ do wszystkich partii ciała używam Philips Lumea. Mam ciemne włosy i jasną karnację i od dłuższego czasu szukałam idealnego rozwiązania aby pozbyć się niechcianego owłosienia. Teraz szczerze polecam Philips Lumea swoim koleżanką i mogę polecić każdej osobie która ma dość walki o gładką skórę. Samo użytkowanie depilatora jest niezwykle łatwe i wygodne. Depilator jest niezwykle poręczy, idealnie pasuje do dłoni, dzięki zabezpieczeniu nie ma możliwości "strzelenia" światłem w oko. Bądź gdy dostanie się w niepowołane dziecięce ręce nie zostanie użyty. Dzięki temu że jest bezprzewodowy mogę używać go przy oglądaniu telewizji ponieważ nie jest zbyt głośny. Co także jest ważne gdy posiada się małe dzieci które często już śpią gdy go używam. Dzięki etui które jest dołączone do zestawu mogę go ze sobą wszędzie zabrać. Kolejnym plusem jest to że nie trzeba wymieniać lamp , dokupować kremów itp. Bardzo szybko się ładuje więc nie trzeba długo czekać aż można będzie go znów używać gdy się rozładuje. Trwa to ok godziny. Zdecydowanie w przyszłości nie zrezygnuje z tego depilatora i z ogromną radością będę zachęcać do kupna Philips Lumea inne kobiety które chcą miło, łatwo i bezboleśnie pozbywać się owłosienia.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.