2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SC2003/11
A szőrszálak újranövekedésének megelőzése
A Philips Lumea IPL szőrtelenítő rendszer lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újranövekedését az arcon és a test teljes felületén. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetően mindennap élvezheti bőre simaságát.
A testen és arcon való használatra
15 perc a lábszárak kezelésére
Élettartam <gt/>100 000 fényimpulzus
Vezeték nélküli kialakítás
A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újranövekedése gátlódik. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.
Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy, kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismételje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelések közötti idő változhat a szőrszálak egyéni újranövekedésének üteme szerint.
A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 nő segítségével.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Díjak
3.7
5-ből
3
Értékelések
Teo23
12/07/2021
România
Produsul este bun
M am înțeles foarte bine cu el.Rezultatele sun vizibile
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
kikadino
30/11/2017
Hrvatska
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac.
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac. Lumea je sve ono što se reklamira, čak i više. Brže sam se riješila dlačica i nisu se vraćale jako dugo. Nažalost, moja Lumea je trajala par godina a onda su joj se pokvarile punjive baterije koje nemam kako zamijeniti jer zamjenskih dijelova trenutno nema. Nadam se da ću si u skoroj budućnosti moći priuštiti novi aparat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Mireille
23/06/2017
România
Un NU datorită descărcării acumulatorului foarte repede și a imposibilității folosirii aparatului în timpul încărcării.
Acumulatorul se descarcă foarte repede, pe treapta 4 reușind să epilez doar un picior până la genunchi. Pentru un epilat complet al picioarelor e nevoie de multe încărcări, însemnând să termin un epilat într-o zi, ținând cont că trebuie așteptată încărcarea aparatului. Nu este specificat că nu este posibilă folosirea aparatului în timpul încărcării.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului