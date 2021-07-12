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Gyártás megszűnt

Lumea Precision PlusIPL szőrtelenítő rendszer

SC2003/11

3.7

| (3) Értékelések

1 díj

A szőrszálak újranövekedésének megelőzése

A Philips Lumea IPL szőrtelenítő rendszer lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újranövekedését az arcon és a test teljes felületén. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetően mindennap élvezheti bőre simaságát.

Összes előny megtekintése

IPL szőrtelenítés: élvezze minden nap bőre simaságát

A szőrszálak újranövekedésének megelőzése

  • A testen és arcon való használatra

  • 15 perc a lábszárak kezelésére

  • Élettartam <gt/>100 000 fényimpulzus

  • Vezeték nélküli kialakítás

Élvezze mindennap bőre simaságát!

Élvezze mindennap bőre simaságát!

A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újranövekedése gátlódik. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.

Egyszerűen hatékony

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy, kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismételje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelések közötti idő változhat a szőrszálak egyéni újranövekedésének üteme szerint.

Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 nő segítségével.

Műszaki adatok

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Díjak

  • AWARD-612375 képe

Értékelések

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3.7

5-ből

3

Értékelések

4
3
2

12/07/2021

România

România

Produsul este bun

M am înțeles foarte bine cu el.Rezultatele sun vizibile

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

30/11/2017

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac.

Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac. Lumea je sve ono što se reklamira, čak i više. Brže sam se riješila dlačica i nisu se vraćale jako dugo. Nažalost, moja Lumea je trajala par godina a onda su joj se pokvarile punjive baterije koje nemam kako zamijeniti jer zamjenskih dijelova trenutno nema. Nadam se da ću si u skoroj budućnosti moći priuštiti novi aparat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

23/06/2017

România

România

Un NU datorită descărcării acumulatorului foarte repede și a imposibilității folosirii aparatului în timpul încărcării.

Acumulatorul se descarcă foarte repede, pe treapta 4 reușind să epilez doar un picior până la genunchi. Pentru un epilat complet al picioarelor e nevoie de multe încărcări, însemnând să termin un epilat într-o zi, ținând cont că trebuie așteptată încărcarea aparatului. Nu este specificat că nu este posibilă folosirea aparatului în timpul încărcării.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.