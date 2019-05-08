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Gyártás megszűnt

LumeaIPL szőrtelenítő készülék

SC2004/11

4.7

| (38) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére

A Philips Lumea IPL rendszer a leghatékonyabb vezeték nélküli IPL-megoldás, amely lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újranövekedését a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetőn minden nap élvezheti bőre simaságát.

Összes előny megtekintése
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A Philips az első számú IPL márka a világon1

sima bőr érdekében, otthon is

Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére

  • Csak a testen való használatra

  • 15 perc a lábszárak kezelésére

  • Élettartam &lt;gt/>100 000 fényimpulzus

  • Vezeték nélküli kialakítás

Élvezze mindennap bőre simaságát!

Élvezze mindennap bőre simaságát!

A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újranövekedése gátlódik. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.

Egyszerűen hatékony

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy, kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismételje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelések közötti idő változhat a szőrszálak egyéni újranövekedésének üteme szerint.

Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

Biztonságos használatra tervezve, otthona kényelmében

A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 nő segítségével.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • AWARD-612375 képe

Értékelések

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4.7

5-ből

38

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

1

08/05/2019

România

România

Sunt foarte,forte multumită. Îl recomand.

Se merita sa cumperi acest produs,e foarte bun si sunt foarte mulțumită de el. Il am din 2016.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

08/05/2019

România

România

Excelent !!!

Imi doream asa ceva! Isi face treaba f.bine.firele de par care cresteau pe sub piele nu mai exista.pielea este fina.aparatul il folosesc destul de rar.nu mai am nevoie de epilare lunar...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

07/05/2019

România

România

Util

Mi-a schimbat viata!Il ador!!il recomand cu drag!O tehnologie utila!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
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Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  