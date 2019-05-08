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Gyártás megszűnt
Az ideális megoldás a szőrszálak újranövekedésének megelőzésére
A Philips Lumea IPL rendszer a leghatékonyabb vezeték nélküli IPL-megoldás, amely lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újranövekedését a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetőn minden nap élvezheti bőre simaságát.
Csak a testen való használatra
15 perc a lábszárak kezelésére
Élettartam <gt/>100 000 fényimpulzus
Vezeték nélküli kialakítás
A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszál gyökeréhez. Ennek hatására a szőr természetes módon kihullik és az újranövekedése gátlódik. Ha rendszeresen megismétli a kezelést, a bőre mindennap sima lesz.
Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy alig négy, kéthetente végzett kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismételje meg a kezelést, ha szükséges. A kezelések közötti idő változhat a szőrszálak egyéni újranövekedésének üteme szerint.
A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 nő segítségével.
Díjak
4.7
5-ből
38
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Nicoleta19
08/05/2019
România
Sunt foarte,forte multumită. Îl recomand.
Se merita sa cumperi acest produs,e foarte bun si sunt foarte mulțumită de el. Il am din 2016.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Mariblaj
08/05/2019
România
Excelent !!!
Imi doream asa ceva! Isi face treaba f.bine.firele de par care cresteau pe sub piele nu mai exista.pielea este fina.aparatul il folosesc destul de rar.nu mai am nevoie de epilare lunar...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Irina1
07/05/2019
România
Util
Mi-a schimbat viata!Il ador!!il recomand cu drag!O tehnologie utila!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea SC2004/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok