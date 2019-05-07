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Összes sorozat

  • Egyszerűen hallja gyermekét
  • Egyszerűen hallja gyermekét

Gyártás megszűnt

Philips AventAnalóg babaőr

SCD470/00

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Egyszerűen hallja gyermekét
Biztonságos vételt és más eszközökkel való minimális interferenciát biztosít a házban és a körül.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Akár 150 méteres hatósugár

Egyszerűen hallja gyermekét

Minimális a más monitorok által okozott interferencia

Minimális a más monitorok által okozott interferencia

Világít, amikor az akkumulátorok töltésére vagy cseréjére van szükség

Világít, amikor az akkumulátorok töltésére vagy cseréjére van szükség.

Állítsa be a tápegység hangerejét, hogy a helyzetnek megfelelő legyen

Az adott helyzetnek megfelelően állíthatja be a szülői egység hangerejét

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar.

Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD470/00 Analogová dětská chůvička

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 