2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Minimális a más monitorok által okozott interferencia
Világít, amikor az akkumulátorok töltésére vagy cseréjére van szükség.
Az adott helyzetnek megfelelően állíthatja be a szülői egység hangerejét
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.